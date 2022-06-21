Міністр економіки ФРН: Зменшення Росією поставок газу є економічним нападом

Німецький віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) назвав "економічним нападом" обмеження Росією газопостачання до ФРН. Про це він заявив у вівторок, 21 червня, під час виступу на німецькій промисловій конференції.

"Зменшення поставок газу по газопроводу "Північний потік" - це напад на нас, економічний напад на нас", - цитує Габека агенція AFP. Цей "напад", на його думку, покликаний спричинити зростання цін на газ шляхом зменшення його обсягу і тим самим "викликати у Європі та у Німеччині дебати стосовно важкої ситуації та тривоги" у зв'язку з дефіцитом сировини. Це, своєю чергою, паралізує дебати стосовно того, чи правильною є підтримка свободи, переконаний Габек.

Обмеження у газопостачанні не співпадіння, а є стратегією Росії, вважає він. "Не можна дозволити цій стратегії отримати успіх", - наголосив Габек. Адже йдеться не лише про солідарність з Україною, а й про захист політичної культури, відкритого суспільства, вільної ринкової економіки, додав він.

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Також Габек наголосив на важливості наповнення німецьких газосховищ, адже, якщо до зими ФРН підійде лише з наполовину заповненими підземними сховищами газу, і "газовий вентиль буде перекрито", то на Німеччину очікує важка економічна криза, яка, на думку Габека, може бути гіршою за коронавірусну.

Росія обмежила поставки газу

Нині російський газ перекачується через Україну, але не на повну потужність. Також РФ скоротила постачання газопроводом "Північний потік". Так, 14 червня російський концерн "Газпром" заявив, що може гарантувати постачання лише 100 мільйонів кубометрів газу на добу замість звичайного обсягу в 167 мільйонів кубометрів. "Газпром" послався на затримку ремонтних робіт на компресорній станції "Портова", яка сталася через нестачу комплектуючих, які не поставив німецький концерн Siemens. 15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens на "Портовій" знизить прокачування газу до 67 мільйонів кубометрів на добу. Представник компанії Siemens Energy повідомив агентству РБК, що концерн Siemens не може повернути до Росії з ремонту в Канаді турбіну для газопроводу "Північний потік" через санкції, запроваджені канадською владою проти Москви.

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Нагадаємо, через скорочення поставок газу Німеччина, Австрія та Нідерланди вирішили відновити законсервовані вугільні електростанції, аби зменшити споживання блакитного палива.