Єврокомісар: Євросоюз розробив план заміщення російського газу

Євросоюз розробив план заміщення газу із РФ. Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Його слова у неділю, 5 червня, навела радіостанція Europe 1.

За словами комісара ЄС, Євросоюз імпортує з Росії 155 мільярдів кубометрів на рік. У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 мільярдів кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу (СПГ) зі США або Катару, 10 мільярдів кубометрів - наявними трубопроводами, аналог ще 25 мільярдів кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей.

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Відновлення роботи вугільних електростанцій також є одним із можливих варіантів, додав Бретон.

Путін багато років "робив усе, щоб поділити Європу"

Єврокомісар констатував, що президент РФ Володимир Путін використовує "газ, щоб розділити нас", і "протягом багатьох років робив усе, щоб поділити Європу".

"Він намагався роз'єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб розділити нас", - констатував колишній міністр економіки та фінансів Франції.

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Раніше російський концерн "Газпром" призупинив постачання блакитного палива до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії. Формальним приводом стала відмова цих країн платити за російський газ у рублях. Таку вимогу Кремль висунув після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Євросоюз відкинув ці умови.