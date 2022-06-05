 Єврокомісар: Євросоюз розробив план заміщення російського газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Єврокомісар: Євросоюз розробив план заміщення російського газу

За словами Тьєррі Бретона, Брюссель планує отримувати зріджений природний газ із США та Катару, а також енергію із "зелених" джерел. Не виключають і перезапуску вугільних електростанцій, зазначив єврокомісар.

Компресорна станція Мальнов на польсько-німецькому кордоні (архівне фото)

Компресорна станція Мальнов на польсько-німецькому кордоні (архівне фото)

Євросоюз розробив план заміщення газу із РФ. Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Його слова у неділю, 5 червня, навела радіостанція Europe 1.

За словами комісара ЄС, Євросоюз імпортує з Росії 155 мільярдів кубометрів на рік. У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 мільярдів кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу (СПГ) зі США або Катару, 10 мільярдів кубометрів - наявними трубопроводами, аналог ще 25 мільярдів кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей.

Читайте також: Як Чехія планує розпрощатися з російським газом

Відновлення роботи вугільних електростанцій також є одним із можливих варіантів, додав Бретон.

Путін багато років "робив усе, щоб поділити Європу"

Єврокомісар констатував, що президент РФ Володимир Путін використовує "газ, щоб розділити нас", і "протягом багатьох років робив усе, щоб поділити Європу".

"Він намагався роз'єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб розділити нас", - констатував колишній міністр економіки та фінансів Франції.

Читайте також: Коментар: Довгий шлях Німеччини із залежності від російського газу

Раніше російський концерн "Газпром" призупинив постачання блакитного палива до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії. Формальним приводом стала відмова цих країн платити за російський газ у рублях. Таку вимогу Кремль висунув після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Євросоюз відкинув ці умови.

Дивитись відео 07:41

Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (11.03.2022)

Реклама

Докладно

Жінка з лялькою, знайденою в її зруйнованому будинку в Поташні Бучанського району під Києвом, фото 31 травня 2022 року

Досьє Війна в Україні

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабний воєнний наступ на Україну.  

Економіка Росії у майбутньому: без Renault та інших західних автовиробників

Що точно чекає на економіку Росії

Поки РФ воює з Україною, страждає не лише українська економіка, а й російська. Прогнози експертів.  