Як Чехія планує розпрощатися з російським газом

Чеська республіка залежить від російського газу більше, ніж будь-яка інша країна-член Європейського Союзу. Усі 100 відсотків газу імпортуються з Росії. Країна підключена як до газопроводів з Росії до Європи, так і до газопроводу Gazela, який пролягає маршрутом з північної Німеччини до Баварії через територію Чехії. Але й у цій трубі газ російського походження.

Змінитися ситуація могла б уже давно. Було навіть розроблено план звільнення від цієї газової залежності за допомогою сусідньої Польщі. План включав поставки з LNG-терміналів в польських портах і через новозбудований трубопровід з Польщі природного газу з Катару, США або Норвегії.

У 2016 році уряд Чехії під керівництвом прем'єр-міністра Богуслава Соботки (2014-2017) домовився з Варшавою підключитися до газопроводу Stork-II з Польщі. Однак наступний кабінет прем'єр-міністра Андрія Бабіша (2017-2021) цей проєкт відхилив. "Що стосується нашої енергетичної безпеки, я вважаю помилкою те, що попередній уряд нічого не зробив для під'єднання чеської газової мережі до польської", - сказав міністр економіки Чехії Йозеф Сікела новинному інтернет-порталу seznam.cz.

Чинний чеський прем'єр-міністр Петр Фіала намагається відродити проєкт: це питання стояло на порядку денному під час його візиту до Варшави у квітні 2022 року. "Ми домовилися відновити переговори щодо газопроводу Stork II. Чеська республіка зацікавлена ​​у спільному використанні потужностей майбутніх LNG-терміналів, які планує побудувати Польща. Ми готові придбати частину потужностей, що було б для нас вигідним", - сказав Фіала наприкінці квітня після зустрічі з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким.

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Чехія не має виходу до моря

"Як і Австрія, Словаччина чи Угорщина, Чехія не має виходу до моря, - нагадав у розмові з DW спеціальний уповноважений Чехії з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка. - Тому будь-яке рішення щодо газопостачань у майбутньому залежатиме від співпраці з тими сусідніми країнами, які мають такий доступ, чи то Польща, Німеччина або інші".

Спецуповноважений Чехії з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка

Німеччина довгий час відігравала важливу роль в питанні енергопостачань до Чехії. "З 1990-х років наша диверсифікація поставок нафти спирається на трубопровід з Інгольштадта в Баварії та на постачанні норвезького газу через Німеччину. Це завжди було для нас пріоритетом", - каже Бартушка.

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"Абсолютно фундаментальні зміни"

Однак поки незрозуміло, наскільки газопровід Gazela, який з'єднує північ і південь Німеччини через Чехію, може допомогти країні з постачанням газу, додає Бартушка. "Наразі ніхто не може оцінити, як виглядатиме енергопостачання у Європі за 10-15 років. Відхід від російського газу і Росії загалом є абсолютно фундаментальною зміною", - зауважив він.

У 2021 році Росія забезпечила 40 відсотків від загальної потреби ЄС в газі. Тільки зараз Європа намагається зменшити цю залежність. "Тому карти маршрутів газопостачань зараз будуть переписані. Виникає питання, серед іншого, як газ транспортуватиметься в межах Німеччини, через Чехію або через внутрішньонімецьку інфраструктуру", - каже Бартушка. Зрозуміло, що основний потік природного газу, який досі йшов зі сходу на захід і з півночі на південь, багато де виглядатиме інакше.

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Виклик для чеського головування у ЄС

Чехії доведеться вирішувати питання постачання газу на наступну зиму не тільки для Чехії, а й для всього Євросоюзу. З 1 липня до неї від Франції переходить чергове головування у Раді ЄС. "Це конче важливе завдання, тест, який визначить довіру до ЄС", - сказав DW міністр з європейських справ Чехії Мікулас Бек. "Це навіть серйозніша ситуація, ніж боротьба з кризою COVID", - додав він.

Чеський міністр з європейських справ Мікулас Бек

Але "немає лиха без добра", каже міністр, адже газ у Чехії майже не використовується для виробництва електроенергії. Зараз надзвичайно важливо якомога швидше заповнити всі газові сховища, переконаник Бек. За оцінками експертів, це може покрити 30 відсотків споживання взимку, а це означає, що газу буде достатньо для опалення принаймні приватних домогосподарств.

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Словаччина стає незалежною

Сусідня Словаччина перебуває в набагато кращому становищі, ніж Чехія. Компанія Eustream вже успішно завершила 160-кілометрове підключення словацької до польської газової мережі. Потужність нового трубопроводу становить понад п'ять мільйонів кубометрів на рік, що відповідає 100 відсоткам річного споживання Словаччини.

"Він вже працює, - сказав журналістам прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер під час відвідування компресорної станції на польсько-словацькому кордоні. - Це гарантуватиме нам безпеку постачання газу, а також дасть нам доступ до газу, який постачатиметься з польських портів. Водночас через цей газопровід ми можемо підключатися до постачань норвезького газу".

У зв'язку з цим міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик оголосив про підписання контракту на постачання газу з Норвегії, який покриватиме 32 відсотки словацького споживання. Ще 34 відсотки припадає на американський зріджений природний газ з LNG-терміналів. "Можу оголосити, що з 1 червня ми зменшимо нашу залежність від російського газу на 65 відсотків", - сказав Сулик на пресконференції.