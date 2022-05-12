Віцеканцлер ФРН: Німеччина зможе пережити зиму без російського газу

Німеччина могла вже майбутньої зими обійтися без російського газу, вважає заступник канцлера ФРН, міністр економіки країни Роберт Габек (Robert Habeck). "Якщо ми до кінця року повністю заповнимо сховища, якщо два з чотирьох орендованих нами танкери для зрідженого природного газу (ЗПГ) будуть підключені до мережі і якщо ми серйозно заощаджуватимемо енергію, то в разі припинення постачання газу з Росії ми могли б якось пережити зиму", - заявив Габек в інтерв'ю виданню Wirtschaftswoche, оприлюдненому у середу, 12 травня.

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Також міністр вкотре закликав співгромадян заощаджувати енергію. "Скорочення споживання - це альфа та омега у випадку з газом. Якщо в найближчі два роки заощадити в промисловості та приватних домогосподарствах десять відсотків, то це будуть вирішальні відсотки, щоб не опинитися у кризовій ситуації. Допомагати мають усі. Посилення економії - серйозний інструмент проти Путіна", - сказав він.

Економічні ризики для Німеччини

За словами Габека, два з чотирьох орендованих Німеччиною танкера для ЗПГ уже компенсують майже чверть обсягів російського газу. Водночас міністр попередив про значні економічні ризики припинення російських постачань. "Навіть при виконанні поставлених умов ціни на газ, безумовно, дуже сильно підвищаться, а сховища до кінця зими спорожніють", - пояснив він.

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Німеччина дуже залежить від імпорту російського газу, тому заклики запровадити газове ембарго проти Росії викликають у країні неоднозначну реакцію. За останніми даними міністерства економіки ФРН, залежність Німеччини від російського газу від початку російського вторгнення в Україну скоротилася з 55 до 35 відсотків. У ФРН сподіваються, що до літа 2024 року цю залежність вдасться поетапно зменшити до 10 відсотків.