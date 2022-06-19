У Німеччині запроваджують заходи з економії газу

Через скорочення постачання російського газу Німеччина має намір запровадити додаткові заходи економії. Про це заявив віцеканцлер, міністр ФРН у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck). Витяги з п'ятисторінкового документа у неділю, 19 червня, оприлюднила агенція dpa.

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Ідеться про скорочення використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії, а також про прискорення заповнення сховищ. На ці цілі федеральна влада виділить мільярдне фінансування, передає dpa. Крім того, планується залучення більшої кількості вугільних електростанцій.

"Споживання газу має й надалі скорочуватися, проте необхідне більш активне його надходження до сховищ - інакше взимку його може не вистачити", - наголошується у доповіді.

"Путін хоче вселити в нас невпевненість"

"Очевидно, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб вселити у нас невпевненість, призвести до зростання цін і розколоти нас", - наголосив Габек.

Для забезпечення заповнення сховищ уряд Німеччини найближчим часом надасть додаткову кредитну лінію на 15 мільярдів євро через державний банк KfW, передає dpa з посиланням на урядові джерела. Виділення кредиту обговорювалося з міністерством фінансів ФРН. Комітет Бундестагу з бюджету буде проінформований про це протягом найближчого тижня.

Крім того, промислові споживачі, які зможуть скоротити використання газу, отримають компенсацію, її профінансують у ринковому порядку.

Німці уже намагаються економити газ та електрику

Протягом останнього тижня про скрочення обсягів постачання газу з Росії повідомили Німеччина, Чехія, Австрія, Італія та Франція.

Як випливає з опитування інституту Forsa, результати якого оприлюднили 18 червня німецькі телеканали RTL та n-tv, 72 відсотки німців уже сьогодні намагаються заощаджувати газ та електрику, а також автомобільне пальне.

Ще 11 відсотків опитаних вказали, що мають намір почати економити енергію найближчим часом. Водночас, 15 відсотків респондентів заявили, що не планують цього робити.