 У Німеччині запроваджують заходи з економії газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині запроваджують заходи з економії газу

Міністр економіки ФРН розповів про скорочення використання газу в промисловості та прискорене наповнення сховищ для уникнення проблем у опалювальному сезоні.

Міністр ФРН у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек

Міністр ФРН у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек

Через скорочення постачання російського газу Німеччина має намір запровадити додаткові заходи економії. Про це заявив віцеканцлер, міністр ФРН у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck). Витяги з п'ятисторінкового документа у неділю, 19 червня, оприлюднила агенція dpa.

Читайте також:Поки що не відключать? Війна в Україні може продовжити життя німецьких АЕС 

Ідеться про скорочення використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії, а також про прискорення заповнення сховищ. На ці цілі федеральна влада виділить мільярдне фінансування, передає dpa. Крім того, планується залучення більшої кількості вугільних електростанцій.

"Споживання газу має й надалі скорочуватися, проте необхідне більш активне його надходження до сховищ - інакше взимку його може не вистачити", - наголошується у доповіді.

"Путін хоче вселити в нас невпевненість"

"Очевидно, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб вселити у нас невпевненість, призвести до зростання цін і розколоти нас", - наголосив Габек.

Для забезпечення заповнення сховищ уряд Німеччини найближчим часом надасть додаткову кредитну лінію на 15 мільярдів євро через державний банк KfW, передає dpa з посиланням на урядові джерела. Виділення кредиту обговорювалося з міністерством фінансів ФРН. Комітет Бундестагу з бюджету буде проінформований про це протягом найближчого тижня.

Крім того, промислові споживачі, які зможуть скоротити використання газу, отримають компенсацію, її профінансують у ринковому порядку.

Німці уже намагаються економити газ та електрику

Протягом останнього тижня про скрочення обсягів постачання газу з Росії повідомили Німеччина, Чехія, Австрія, Італія та Франція.

Як випливає з опитування інституту Forsa, результати якого оприлюднили 18 червня німецькі телеканали RTL та n-tv, 72 відсотки німців уже сьогодні намагаються заощаджувати газ та електрику, а також автомобільне пальне.

Ще 11 відсотків опитаних вказали, що мають намір почати економити енергію найближчим часом. Водночас, 15 відсотків респондентів заявили, що не планують цього робити.

Дивитись відео 08:00

Газовий шантаж Європи: що це означатиме для української ГТС?

Реклама

Докладно

CH-47 Chinook - один із найпопулярніших транспортних вертольотів світу

На що Бундесвер витратить 100 мільярдів євро спецфонду?

Бундестаг підтримав створення спецфонду для переозброєння Бундесверу. DW розповідає, яку зброю буде закуплено.  

Франція перестала отримувати газ з РФ трубопроводами

Франція більше не отримує газ з РФ трубопроводами

Потік із Німеччини, звідки у Францію надходив газ із Росії, вичерпався 15 червня, повідомив оператор GRTgaz.  