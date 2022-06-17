Франція більше не отримує російський газ трубопроводами, повідомляє оператор газотранспортної системи GRTgaz у п'ятницю, 17 червня. За його даними, фізичний потік газу між Францією та Німеччиною, звідки до країни надходила сировина з РФ, відсутній з 15 червня. Ще на початок року обсяги цього потоку становили близько 60 ГВт*год на добу, або 10 відсотків пропускної спроможності точки підключення, зазначила компанія.

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Цього літа труднощів із задоволенням потреб французьких споживачів не очікується, запевнили в GRTgaz. У країні триває заповнення сховищ для проходження зимового сезону. Так, заповненість французьких газосховищ зросла з 19 відсотків у середині березня до більш ніж 56 відсотків на сьогодні, зазначили у компанії. Закачування газу в 2022-му почалося раніше, ніж у попередні роки, додали представники GRTgaz.

До Італії надійшло менше російського газу

Тим часом про скорочення обсягів газу з РФ повідомила італійська нафтогазова компанія Eni. За її даними, російський концерн "Газпром" пообіцяв поставити половину від замовлених 63 мільйонів кубометрів. Напередодні про скорочення постачань повідомили Німеччина, Чехіята Австрія.

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14 квітня "Газпром" вперше повідомив про скорочення обсягів постачання газу трубопроводом "Північний потік". Тоді російський монополіст послався на затримку ремонтних робіт на компресорних станціях, що сталося через брак комплектуючих, які не поставив німецький концерн Siemens.

Газові суперечки Росії та Європи після запровадження санкцій

Після початку війни Росії проти України та запровадження у зв'язку з цим західних санкцій президент РФ Володимир Путін наказав "Газпрому" приймати від компаній з "недружніх" країн платежі за трубопровідний газ тільки в рублях. Від закордонних компаній вимагається відкрити в "Газпромбанку" два рахунки - валютний і рублевий. ЄС розцінив цю схему як таку, що суперечить штрафним заходам щодо РФ.

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30 травня російський газовий монополіст заявив про припинення постачання газу британсько-нідерландській компанії Shell Energy, а з 1 червня данській компанії Orsted у зв'язку з відмовою платити за газ у рублях за новою схемою. Раніше "Газпром" призупинив постачання до Нідерландів, Польщі, Болгарії та Фінляндії.

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