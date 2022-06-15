Німецький бізнес відчув наслідки газової кризи - опитування

Близько 14 відсотків німецьких компаній були змушені скоротити обсяги виробництва у травні через газову кризу, яку спричинила війна Росії проти України. Такі результати опитування німецького Інституту дослідження зайнятості (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung - IAB), повідомляє у середу, 15 червня, агенція dpa.

В опитуванні взяли участь 2000 компаній з Німеччини.

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Результати дослідження також показали, що підвищення цін на газ позначилося на 70 відсотках німецьких компаній. Майже половині через це довелося підняти ціни на свою продукцію та послуги. Найбільше негативний ефект газової кризи відчула будівельна галузь (77 відсотків), транспортна (75 відсотків), ресторанно-готельний бізнес (73 відсотки) та промисловість (67 відсотків), йдеться у звіті.

Близько 27 відсотків опитаних вважають, що ціни зростатимуть і надалі.

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Ризики запровадження газового ембарго

На думку авторів дослідження, газове ембарго, яке Берлін і досі не запровадив проти Росії, нестиме великі ризики для економіки країни. Більшість компаній - 58 відсотків - не зможуть швидко знайти альтернативу російському газу, свідчать результати опитування. У разі припинення поставок газу з РФ, двом третинам німецьких компаній, діяльність яких залежить від енергоресурсів, доведеться або скорочувати виробництво або повністю призупинити його.

З огляду на такі ризики, у ФРН ухвалили закон, згідно з яким, всі газові сховища країни мають бути до листопада заповнені на 90 відсотків. Станом на 14 червня, німецькі газосховища були заповнені на 55 відсотків, свідчать дані Федерального мережевого агентства ФРН (німецький регулятор Bundesnetzagentur, BNetzA - Ред.).

Німеччина вкрай залежить від імпорту російського газу, тож заклики запровадити газове ембарго проти Росії викликають у країні неоднозначну реакцію. За даними міністерства економіки ФРН, залежність Німеччини від російського газу від початку російського вторгнення в Україну скоротилася з 55 до 35 відсотків. У ФРН сподіваються, що до літа 2024 року цю залежність вдасться поетапно зменшити до 10 відсотків.