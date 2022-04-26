 ″Газпром″ з 27 квітня зупиняє постачання газу до Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2022

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Новини

"Газпром" з 27 квітня зупиняє постачання газу до Польщі

Після відмови Варшави платити за газ у рублях російський "Газпром" повідомив про зупинення поставок газу до країни вже з 27 квітня.

Російський газ в Польщу не постачатиметься вже з 27 квітня

Російський газ в Польщу не постачатиметься вже з 27 квітня

Російський газовий концерн "Газпром" повідомив польську державну газову компанію PGNiG про цілковите зупинення поставок газу через всі точки входу російського палива до Польщі вже з 27 квітня, йдеться на сайті польської компанії у вівторок, 26 квітня. Таке рішення російська компанія ухвалила після відмови Польщі платити за газ у рублях, відповідно до нових вимог Москви.

У заяві PGNiG йдеться, що призупинення постачання за Ямальським контрактом "є порушенням контракту, і компанія зробить відповідні кроки для відновлення постачання природного газу", а також "залишає за собою право пред'являти претензії у зв'язку з вищезгаданим призупиненням постачання природного газу і використовуватиме для цієї мети всі свої договірні права".

Польща готова до відмови від газу з РФ

У компанії запевняють, що завдяки диверсифікації джерел постачання газу PGNiG готова отримувати газ з різних напрямків, зокрема через газові з’єднання на західному та південному кордонах та термінал скрапленого природного газу у Свіноуйсьце. Крім того, баланс доповнюється власним видобутком газу та запасами палива, накопиченими в підземних сховищах газу. Нині рівень газу в сховищах становить близько 80 відсотків, що є значно вищим, ніж у відповідний період минулих років. Тож, наразі всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їхніх потреб, йдеться у повідомленні компанії.

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Напередодні повідомлялося, що Польща від ранку 25 квітня не отримує російський газ газопроводом "Ямал-Європа". Однак досі у РФ не підтверджували цю інформацію.

31 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким постановив, що оплата російського трубопровідного газу, який поставляється після 1 квітня 2022 року, повинна здійснюватися винятково в рублях. Однак у Варшаві неодноразово відкидали це.

"Ми не платитимемо. Ми можемо в разі потреби і ухваленні такого рішення відмовитися від поставок газу в будь-який момент, і ми готові до дій російської сторони, яка могла б припинити поставки", - зазначав представник польського уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

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