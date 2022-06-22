У Німеччині активували режим тривоги через скорочення запасів газу

Влада Німеччини вирішила активувати так званий режим тривоги - другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері. Про це оголосив міністр економіки ФРН, віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck) у четвер, 23 червня.

Він пояснив цей захід скороченням газових поставок із Росії та збереженням високих цін на газ. "Ми перебуваємо в стані газової кризи. Відтепер газ - це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їхнього подальшого підвищення", - наголосив Габек і вкотре назвав скорочення російських постачань "економічним нападом" на Німеччину.

Другий ступінь аварійного плану запроваджується в разі перебоїв у газопостачанні або надзвичайно високого попиту на газ, що призводить до значного погіршення ситуації з газозабезпеченням. На цьому етапі вважається, що ринок ще здатний впоратися з проблемами самостійно, без запровадження заходів неринкового характеру.

Введення рівня тривоги не означає, що постачальники газу тепер отримають право перекладати ціни, що різко зростають, прямо на споживачів. Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) поки не активуватиме відповідну статтю закону про енергетичну безпеку, оскільки регулятор ще не констатував факт "значного скорочення обсягів імпорту газу".

Третій етап аварійного плану

Третій етап аварійного плану - надзвичайна ситуація. Він активується, якщо постачання газу погіршиться настільки, що становище вже неможливо виправити без втручання держави. Тоді Федеральне агентство з мереж за погодженням із постачальниками палива ухвалює рішення про квоти на постачання газу споживачам, щоб убезпечити насамперед найбільш уразливі групи, такі як домогосподарства, лікарні, газові електростанції.

На тлі розв'язаної Росією війни в Україні Габек активував перший ступінь аварійного плану - режим попередження - ще наприкінці березня.