Виняток з санкцій: Канада поверне ФРН турбіни для "Північного потоку"

Канада зробить виняток з запроваджених проти РФ санкцій і поверне Німеччині турбіни, які необхідні для обслуговування газопроводу "Північний потік" і на даний час проходять технічне обслуговування на канадському об'єкті, що належить німецькій компанії Siemens. Про це у суботу, 9 липня, повідомив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон.

"Канада надасть Siemens Canada обмежений за часом дозвіл, який можна відкликати, що дозволить повернути відремонтовані турбіни "Північного потоку" до Німеччини, аби підтримати здатність Європи отримувати надійну та доступну енергію, на період, поки ЄС продовжує відхід від російських нафти та газу", - відзначив Вілкінсон.

"За відсутності необхідних поставок природного газу економіка Німеччини відчуватиме значні труднощі, а самі німці будуть наражені на ризик виявитися нездатними обігріти свої будинки, коли прийде зима", - йдеться далі в обґрунтуванні.

Водночас Джонатан Вілкінсон звинуватив президента Росії Володимира Путіна у бажанні "посіяти розкол" серед західних союзників.

Київ закликав Оттаву не передавати техніку ФРН

Раніше Київ закликав Оттаву не повертати турбіни та звинуватив Берлін у тому, що він піддався на російський "шантаж" після того, як Москва пояснила скорочення поставок газу трубопроводом "Північний потік " необхідністю ремонту.

Влада ФРН вела перемовини з урядом Канади, оскільки передача Росії техніки, яку направили на ремонт до Монреалю, могла порушити санкції, запроваджені Оттавою проти РФ. Канада запропонувала переправити агрегати Німеччині, а не російському енергетичному концерну "Газпром", повідомила пізніше представниця міністерства економіки ФРН.

У фінансовому відомстві Німеччини зазначили, що "якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців в юридичному сенсі", Берлін підтримає передачу технічних засобів німецьким партнерам, а не Москві.

На думку Німеччини, повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати поставки газу на рівні, який значно менше стандартного.

Натомість Україна заявляла, що її власні трубопроводи можуть транспортувати достатню кількість газу до Німеччини, аби компенсувати скорочення поставок з РФ.

"Просимо Канаду передати турбіну "Газпрому" не до Німеччини, а до України. Ми передамо далі до РФ. Може. Після перемоги", написав цього тижня у Facebook голова "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

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"Північний потік": скорочення поставок та профілактиччна пауза

"Газпром" у червні суттєво скоротив поставки газу в Європу по "Північному потоку". Компанія посилалась на відсутність агрегатів для перекачування сировини.

Між тим з 11 по 21 липня обидні нитки газопроводу "Північний потік" буде тимчасово призупинено. Компанія-оператор Nord Stream AG пояснила це "плановими профілактичними роботами".