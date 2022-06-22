У Німеччині підтвердили згоду Канади доставити РФ газову турбіну

Німеччина підтвердила, що отримала позитивний сигнал від Канади щодо доставки турбіни, необхідної для обслуговування газопроводу "Північний потік". Про це у п'ятницю, 8 липня, повідомляє Reuters.

Джерело агентства в німецькому уряді розповіло, що турбіну спочатку відправлять до ФРН, а тоді вона доставить її російському газовому монополісту "Газпром", аби уникнути порушень санкцій проти РФ з боку Оттави. Виробник турбін, німецька компанія Siemens Energy, відмовилася коментувати цю інформацію.

Раніше агенція повідомила, що Канада та Німеччина не хочуть, щоби відсутність турбіни стала приводом для Росії скорочувати поставки газу "Північним потоком". У відповідь у Кремлі в п'ятницю заявили, що збільшать поставки газу до Європи в разі її повернення.

У Києві вважають повернення турбіни порушенням санкцій

В Україні виступають проти таких маневрів Канади та Німеччини, адже вважають їх порушенням санкцій проти Росії за розв'язану нею війну. В українському міністерстві енергетики виданню повідомили, що звернуться до європейських колег у разі такого рішення.

"Санкції забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Якщо, не дай Боже, це рішення схвалять, ми, безперечно, звернемося до наших європейських колег із проханням переглянути їхній підхід. Бо якщо країни не виконуватимуть узгоджених ними рішень про санкції, про яку солідарність можна говорити?" - сказав спізровмовник.

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Скорочення поставок газу "Північним потоком" на 40 відсотків

14 червня Росія заявила про скорочення поставок до Німеччини газогоном "Північний потік" на понад 40 відсотків. "Газпром" заявив, що може гарантувати постачання лише 100 мільйонів кубометрів газу на добу замість звичайного обсягу в 167 мільйонів кубометрів. Причиною такого рішення у Москві назвали затримку ремонтних робіт на компресорній станції "Портова", яка сталася через нестачу комплектуючих, які не поставив концерн Siemens.

В компанії відповіли, що не можуть повернути до РФ турбіну для "Північного потоку" з ремонту в Канаді через санкції, запроваджені канадською владою щодо Росії. Такі турбіни виробляються в Канаді, до РФ їх поставили в 2009 році. Одна з них була на плановому ремонті на підприємстві Siemens Energy в канадському Монреалі.

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