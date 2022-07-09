 Зеленський звільнив Мельника з посади посла в Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2022

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Новини

Зеленський звільнив Мельника з посади посла в Німеччині

Указ про звільнення Мельника з посади посла України в Німеччині оприлюднено на офіційному сайті українського президента.

Андрій Мельник перебував на посаді посла в Німеччині з січня 2015 року

Андрій Мельник перебував на посаді посла в Німеччині з січня 2015 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив своїм указом Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині. Текст указу оприлюднив у суботу, 9 липня, офіційний сайт президента України. 

"Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади надзвичайного і повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина", - зазначається в указі.

Крім того, указами від 9 липня звільнено Людмилу Непоп з посади посла України в Угорщині, В'ячеслава Яцюка - з посади посла України в Норвегії, Євгена Перебийноса - з посади посла України в Чехії.

Нагадаємо, раніше цього тижня німецькі газети Bild та Süddeutsche Zeitung із посиланням на неназвані джерела в українській столиці повідомили, що Мельника незабаром переведуть працювати до міністерства закордонних справ у Києві, а потім - ще до кінця осені - можуть призначити заступником глави МЗС України.

Скандальні висловлювання й закиди в баналізації Голокосту

29 червня вийшло відеоінтерв'ю з Мельником німецького журналіста Тіло Юнґа (Tilo Jung). Юнґ запитав тоді про оцінку Мельника постаті провідника українських націоналістів (ОУН-Б) Степана Бандери(1909-1959). У відповідь посол заперечив наявність будь-яких доказів масових вбивств бандерівцями єврейського населення. "Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв", - сказав він тоді. "Це наратив, який досі просувають росіяни, він знаходить підтримку у Німеччині, Польщі та Ізраїлі", - додав посол.

Такі слова посла спричинили обурливу реакцію не лише в Німеччині, а також у Польщі та Ізраїлі. Згодом МЗС України дистанціювалося від слів посла, назвавши їх його особистою думкою.

Пізніше Мельник назвав "абсурдними" закиди в баналізації Голокосту в його бік.

Недипломатичний дипломат

46-річний Мельник - дипломат з багаторічним стажем, володіє англійською та німецькою мовами. На дипломатичній службі перебуває майже 25 років. З 2007 по 2010 рік працював генеральним консулом у Гамбурзі, відтак очолював один із департаментів у міністерстві закордонних справ у Києві. Посаду посла України в Берліні обіймав з січня 2015 року.

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За останні роки Мельник нерідко вкрай критично й подеколи в недипломатичній формі висловлювався про позицію й дії провідних німецьких урядовців та політиків, зокрема президента Франка-Вальтера Штаймаєра (Frank-Walter Steinmeier), колишню канцлерку Анґелу Меркель (Angela Merkel), а також нишінього канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Щодо останнього, то згодом Мельник висловив готовність особисто вибачитися перед канцлером ФРН. Посол активно закликав до пришвидшення постачання озброєнь Україні урядом ФРН.

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