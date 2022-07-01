МЗС України дистанціювалося від слів посла у Німеччині про Бандеру

Міністерство закордонних справ України дистанціювалося від висловлювань про історичну роль одного з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери, які зробив посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому журналісту Тіло Юнгу (Tilo Jung). Заява українського МЗС була розміщена на сайті відомства пізно ввечері 30 червня.

"Думка, яку посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив в інтерв'ю німецькому журналісту, є його власною і не відображає позицію міністерства закордонних справ України", - зазначили в МЗС.

Відносини України та Польщі зараз перебувають на своєму піку, і дві країни ніщо не роз'єднує, додали у відомстві. "Як в Києві, так і у Варшаві є повне порозуміння щодо необхідності збереження єдності перед нагальними загрозами", - йдеться у повідомленні.

Мельник під час інтерв'ю, зокрема, сказав: "Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв. Це - наратив, який досі просувають росіяни. Він знаходить підтримку в Німеччині, Польщі та Ізраїлі". Відповідаючи на запитання про розправи над польським населенням, Мельник зазначив, що у вказаний період відбувалися масові вбивства як поляків, так і українців.

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Розмова глав МЗС України і Польщі через заяву Мельника

Після слів Мельника телефонну розмову провели міністри закордонних справ України та Польщі. "Відбулася розмова з моїм другом, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щодо заяв Андрія Мельника, які фальшують історію. Я подякував міністру Кулебі за швидке публічне втручання у цю справу" - написав у Twitter польський міністр Збігнєв Рау та додав, що "Польща та Україна повинні разом протистояти як спробам провокацій, так і браку розсудливості й відповідальності".

Діяльність Бандери

У 1930-тих роках Бандера був був засуджений у Польщі за організацію політичного вбивства польського міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького. На початку Другої світової війни він вийшов на волю. Незабаром в ОУН стався розкол на помірне та радикальне крило, яке очолив Бандера (ОУН-Б). Під час підготовки нападу нацистської Німеччини на СРСР соратники Бандери пішли на співпрацю з Берліном у складі двох українських батальйонів: "Нахтігаль" та "Роланд".

У Львові вони проголосили незалежну Українську державу, яку мав очолити Бандера. Він перебував тоді в Польщі, поїхати до України німецька влада йому не дозволила. Німецький диктатор Адольф Гітлер не підтримав ідею української незалежності, Бандеру заарештували та помістили до концтабору Заксенгаузен, де він перебував до 1944 року.

Після війни Бандера жив у Мюнхені, де в жовтні 1959 року його вбив агент Комітету державної безпеки СРСР Богдан Сташинський зі спеціального пістолета з ціаністим калієм.

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