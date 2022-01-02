Ізраїль засудив марш у Києві до дня народження Степана Бандери

Посольство Ізраїлю в Україні вчергове засудило традиційний смолоскипний марш до дня народження Степана Бандери, який відбувся в Києві 1 січня.

"Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні", - йдеться у повідомленні.

Посольство закликає розслідувати "антисемітські прояви, які мали місце під час маршу згідно із законом, прийнятим у 2021 році".

Смолоскипна хода на честь Бандери

Нагадаємо, що 1 січня прибічники українських націоналістичних організацій та рухів провели в центрі Києва смолоскипну ходу з нагоди 113-річчя від дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери. Подібні понад 50 заходів відбулися у 20 регіонах України без порушень порядку, повідомляє Управління комунікації Національної поліції.

Так, у Запоріжжі та Бердянську день народження Бандери відзначили автопробігом, а в Хмельницькому повісили великий банер із зображенням Бандери на одному з торговельних центрів.

Як відомо, Україна також наражалась на критику з боку Польщі через героїзацію Бандери. Минулого року подібні заяви із засудженням ушанування в Україні 1 січня діячів ОУН зробили посли Польщі та Ізраїлю в Україні.

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