 У Києві провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2022

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Новини

У Києві провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери

Українські націоналісти відзначили 113-ту річницю народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери в кількох містах. У Києві відбулася традиційна смолоскипна хода.

Марш в Києві в честь дня народження Степана Бандери (архівне фото)

Марш у Києві в честь дня народження Степана Бандери (архівне фото)

Прибічники українських націоналістичних організацій та рухів провели в центрі Києва в суботу, 1 січня, смолоскипну ходу з нагоди 113-річчя від дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери.

Хода рушила від парку Тараса Шевченка до Майдану Незалежності, де учасники провели віче. Після цього люди пішли під Офіс президента України. Там вони вимагали, аби сотнику Української повстанської армії (УПА) Мирославу Симчичу присвоїли звання Героя України.

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За оцінками ЗМІ, в акції взяли участь до тисячі учасників. Вона пройшла мирно.

Акції в інших міста України

У Запоріжжі та Бердянську день народження Бандери відзначили автопробігом, повідомляє державне агентство "Укрінформ". У заході взяли участь до 60 учасників на 30 автомобілях.

У Хмельницькому повісили великий банер із зображенням Бандери на одному з торговельних центрів. Вшанувати пам'ять Бандери зібралися люди й в інших містах, зокрема, Львові, Черкасах та Одесі.

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Як відомо, Україна неодноразово наражалась на критику з боку Польщі через героїзацію Бандери . Польська влада порушує тему Волинської трагедії 1943 року, під час якої загинули десятки тисяч поляків і українців. Попри численні кроки з примирення у минулому, у 2017 році Сенат Польщі визнав волинські події геноцидом поляків. 

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