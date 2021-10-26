Правоохоронці розслідують стрілянину депутата Киви в річницю убивства Бандери

Правоохоронні органи розслідують кримінальну справу про стрілянину з автоматичної зброї, яку в одному з парків Києва влаштував народний депутат Верховної Ради України від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива. Про це журналістам у вівторок, 26 жовтня, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Втім, за її словами, прокуратура ще далека не тільки від висунення офіційних підозр депутатові, а й від правової кваліфікації його дій. "Щодо народного депутата у нас є справи (...) Коли в подібних справах йде залучення, у нас мають бути хоча б експертизи. Без них нема про що говорити", - зазначила генпрокурорка.
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Ілля Кива 15 жовтня опублікував в соцмережах відеозапис, на якому салютує зі зброї, схожої на автомат. Таким чином, за його ж словами, він відзначив 52-ту річницю вбивства у Мюнхені лідера українських націоналістів Степана Бандери. Кива, який у 2014 році очолював східноукраїнський осередок "Правого сектора", а потім кілька років служив у поліції, нині називає себе "лідером антифашистського спротиву" в Україні.
Скандальний депутат
DW не вдалося зв'язатися з Іллею Кивою. Його адвокат Михайло Баховський відмовився відповідати на питання редакції про те, чи допитували його клієнта у зв'язку зі стріляниною в парку, пославшись на адвокатську таємницю.
Втім, Ірина Венедіктова на брифінгу нагадала, що правоохоронці розслідують "досить багато справ" щодо Киви. Одне з розслідувань призвело до цивільного позову НАБУ, який Кива програв у першій інстанції в серпні цього року. За рішенням Вищого антикорупційного суду депутат має виплатити державі 1,2 мільйона гривень фіктивних доходів, які отримав начебто від надання у оренду жомової ями на Полтавщині. Депутат оскаржив вирок в апеляції.
Окрім того, поліція з січня 2020 року розслідує бійку між Кивою та ветераном Михайлом Маймановим в одному зі столичних ресторанів, однак за цей час так і не змогла встановити винних.
В грудні 2013 року суд у Полтаві визнав Іллю Киву - на той момент заступника начальника управління захисту прав споживачів - винним у хабарництві. Однак через довідку про психічне захворювання призначив лише покарання у вигляді штрафу, а потім зняв судимість.
Цьогоріч Ілля Кива, який обрався до парламенту за партійними списками ОПЗЖ у 2019 році, склав іспит на адвокатську ліцензію.
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Автор: Максим Сидоржевський