 Правоохоронці розслідують стрілянину депутата Киви в річницю убивства Бандери | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2021

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Правоохоронці розслідують стрілянину депутата Киви в річницю убивства Бандери

За словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, експертизи, які б доводили провину депутата від "Опозиційної платформи - За життя", не готові.

Ukraine Kiew | Illia Kiva wird von der Polizei kontrolliert

Правоохоронні органи розслідують кримінальну справу про стрілянину з автоматичної зброї, яку в одному з парків Києва влаштував народний депутат Верховної Ради України від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива. Про це журналістам у вівторок, 26 жовтня, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Втім, за її словами, прокуратура ще далека не тільки від висунення офіційних підозр депутатові, а й від правової кваліфікації його дій. "Щодо народного депутата у нас є справи (...) Коли в подібних справах йде залучення, у нас мають бути хоча б експертизи. Без них нема про що говорити", - зазначила генпрокурорка.

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Ілля Кива 15 жовтня опублікував в соцмережах відеозапис, на якому салютує зі зброї, схожої на автомат. Таким чином, за його ж словами, він відзначив 52-ту річницю вбивства у Мюнхені лідера українських націоналістів Степана Бандери. Кива, який у 2014 році очолював східноукраїнський осередок "Правого сектора", а потім кілька років служив у поліції, нині називає себе "лідером антифашистського спротиву" в Україні.

Скандальний депутат

DW не вдалося зв'язатися з Іллею Кивою. Його адвокат Михайло Баховський відмовився відповідати на питання редакції про те, чи допитували його клієнта у зв'язку зі стріляниною в парку, пославшись на адвокатську таємницю.

Втім, Ірина Венедіктова на брифінгу нагадала, що правоохоронці розслідують "досить багато справ" щодо Киви. Одне з розслідувань призвело до цивільного позову НАБУ, який Кива програв у першій інстанції в серпні цього року. За рішенням Вищого антикорупційного суду депутат має виплатити державі 1,2 мільйона гривень фіктивних доходів, які отримав начебто від надання у оренду жомової ями на Полтавщині. Депутат оскаржив вирок в апеляції.

Окрім того, поліція з січня 2020 року розслідує бійку між Кивою та ветераном Михайлом Маймановим в одному зі столичних ресторанів, однак за цей час так і не змогла встановити винних. 

В грудні 2013 року суд у Полтаві визнав Іллю Киву - на той момент заступника начальника управління захисту прав споживачів - винним у хабарництві. Однак через довідку про психічне захворювання призначив лише покарання у вигляді штрафу, а потім зняв судимість.

Цьогоріч Ілля Кива, який обрався до парламенту за партійними списками ОПЗЖ у 2019 році, склав іспит на адвокатську ліцензію. 

  • Рефат Чубаров

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  • Андрій Парубій

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  • Валентин Наливайченко

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  • Сергій Тарута

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  • Ілля Кива

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    Ілля Кива, "Опозиційна платформа - За життя"

    Поява Іллі Киви у списку партії "Опозиційна платформа -За життя" на чолі з Юрієм Бойком, до якого входить чимало колишніх представників Партії регіонів, багатьох здивувала. Раніше Кива входив до "Правого сектора" і відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він закликав до "насильницької українізації" Донбасу. Кива - екслідер Соцпартії України, вважається близьким до глави МВС Арсена Авакова.

  • Вікторія Сюмар

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

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    Колишня журналістка Вікторія Сюмар п'ять років тому обралася до Ради за списком "Народного фронту" (7-й номер). У нинішній Раді вона очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. На цьогорічний виборах Сюмар балотується під 16-м номером за списками партії експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

  • Тетяна Чорновол

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"

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  • Олена Сотник

    Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

    Олена Сотник, "Сила і честь"

    Юристка і адвокатка Олена Сотник, другий номер у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, була обрана до чинної Верховної Ради за списком партії "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового. Вона - серед кількох депутатів від "Самопомочі", які увійшли до чільної частини списку партії Смешка. Четвертий номер у ньому - Іван Мірошніченко, восьмий - Ірина Сисоєнко, обоє - депутатаи Ради від "Самопомочі"

    Автор: Максим Сидоржевський


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