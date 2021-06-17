У сесійній залі Верховної Ради знов побилися народні депутати

У Верховній Раді у четвер, 17 червня, побилися народні депутати Микола Тищенко ("Слуга народу") та Ілля Кива (ОПЗЖ). Бійка сталась під час дискусії про законопроєкт про незалежність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, свідчить трансляція засідання Ради.

"Оскільки ця дискусія не має нічого спільного взагалі зі змістом поправок, я скажу свою позицію як голова комітету. Нас запитали, коли закінчиться епоха бідності, - тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ ось цю фракцію, сукупний стан якої можна порівняти з річним бюджетом України, розстріляє", - так відповів Микита Потураєв після коментарів до завдання, що ставляться на підтвердження поправок до законопроєкту № 4107 депутата від "Опозиційної платформи - за життя" (ОПЗЖ) Олександра Лукашова.

Після цього депутати різних фракцій підійшли до трибуни Ради і почали дискутувати. Спершу депутат від ОПЗЖ Ілля Кива штовхнув депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка. Потім почалася словесна суперечка між депутатами Миколою Тищенком та Іллею Кивою, після чого почалася бійка.

Депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що всі члени його партії, які входять до складу комітету з гуманітарної та інформаційної політики, не будуть присутні на засіданнях комітету, поки там головує Потураєв.