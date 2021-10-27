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Ілля Кива

Ілля Кива - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ілля Кива".

Ілля Кива - народний депутат України 9-го скликання від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). Ілля Кива був радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Свого часу Кива був членом "Правого сектору", згодом - головою "Соціалістичної партії України", 2019 року пройшов до Верховної Ради як представник ОПЗЖ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд конфіскував в депутата Іллі Киви дохід від оренди жомової ями

Суд конфіскував в депутата Іллі Киви дохід від оренди жомової ями 27.10.2021

Адвокати політика оскаржать вердикт, вони стверджують, що разом із ямою він здавав в оренду нафтопереробний комплекс.
Правоохоронці розслідують стрілянину депутата Киви в річницю убивства Бандери

Правоохоронці розслідують стрілянину депутата Киви в річницю убивства Бандери 26.10.2021

За словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, експертизи, які б доводили провину депутата від "Опозиційної платформи - За життя", не готові.
У сесійній залі Верховної Ради знов побилися народні депутати

У сесійній залі Верховної Ради знов побилися народні депутати 17.06.2021

Під час дискусії про незалежність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у сесійній залі побилися народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко та ОПЗЖ Ілля Кива.
Михайло Винницький: Вдячний пану Киві, який показав гнилість старої системи

Михайло Винницький: Вдячний пану Киві, який показав гнилість старої системи 27.04.2021

Захист дисертації народним депутатом Іллею Кивою спричинив в Україні дискусію про наукову доброчесність. Ситуацію для DW прокоментував секретар Нацагентства із забезпечення якості освіти Михайло Винницький.
Підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині взяли під варту

Підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині взяли під варту 30.08.2020

Суд у Харкові взяв під варту 16 підозрюваних у нападі на автобус, у якому перебували представники ГО "За життя".
На Харківщині розстріляли автобус, нападників затримали

На Харківщині розстріляли автобус, нападників затримали 27.08.2020

В автобусі перебували представники ГО "За життя". Співзасновник руху Ілля Кива стверджує, що напад влаштували активісти "Нацкорпусу" та "Азову". Там причетність заперечують.

Політики-перебіжчики: хто ще, окрім Ігоря Райніна (28.11.2019) 28.11.2019

Перехід Ігоря Райніна, ексголови адміністрації 5-го президента України Петра Порошенка, до партії з абсолютно протилежною ідеологією "Опозиційна платформа - За життя" спричинив хвилю обурення в українських соцмережах. Хто ще серед українських чиновників і депутатів останнім часом змінював переконання та партії?

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради 09.07.2019

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.