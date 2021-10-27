Ілля Кива - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ілля Кива".

Ілля Кива - народний депутат України 9-го скликання від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). Ілля Кива був радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Свого часу Кива був членом "Правого сектору", згодом - головою "Соціалістичної партії України", 2019 року пройшов до Верховної Ради як представник ОПЗЖ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.