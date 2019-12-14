У Києві націоналісти провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери

Прибічники українських націоналістичних організацій та рухів провели в центрі Києва в середу, 1 січня, смолоскипну ходу з нагоди 111-річчя від дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери. За даними поліції, акція зібрала близько тисячі учасників.

Учасники акції до дня народження Степана Бандери в Києві

У відомстві також наголосили, що захід відбувся без правопорушень. "250 правоохоронців забезпечували публічну безпеку і порядок", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

За оцінками українських ЗМІ, в акції взяли участь від півтори до двох тисяч учасників. Серед представлених партій і рухів - "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус", "Сокіл", "Тризуб", "Конгрес українських націоналістів" і "С14". Ходу супроводжував оркестр, зазначає агенція новин "Інтерфакс-Україна".