У Києві націоналісти провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери

Проведений у Києві марш з нагоди дня народження Степана Бандери зібрав близько тисячі учасників, кажуть у МВС України. Порушень громадського порядку правоохоронці не зафіксували.
Прибічники українських націоналістичних організацій та рухів провели в центрі Києва в середу, 1 січня, смолоскипну ходу з нагоди 111-річчя від дня народження одного з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери. За даними поліції, акція зібрала близько тисячі учасників.
У відомстві також наголосили, що захід відбувся без правопорушень. "250 правоохоронців забезпечували публічну безпеку і порядок", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства.
За оцінками українських ЗМІ, в акції взяли участь від півтори до двох тисяч учасників. Серед представлених партій і рухів - "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус", "Сокіл", "Тризуб", "Конгрес українських націоналістів" і "С14". Ходу супроводжував оркестр, зазначає агенція новин "Інтерфакс-Україна".
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