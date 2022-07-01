Посол України в Німеччині Мельник готується до повернення в Київ?

У Берліні його вважають "яструбом", голосом войовничої України, яка чинить відчайдушний опір Росії. На посла Андрія Мельника багато хто в Німеччині дивиться з захопленням, інших він обурює. Газета Bild з посиланням на кілька джерел у Києві повідомляє, що до осені 46-річний дипломат повернеться до української столиці. Там він начебто має обійняти посаду заступника міністра закордонних справ.

Минулого тижня слова Мельника знову спричинили скандал - не лише в Німеччині, а й у Польщі та Ізраїлі. Уряд у Києві також чітко дистанціювався від його заяв. "Думка", яку Мельник висловив в інтерв'ю німецькому журналістові, "є його особистою і не відображає позицію МЗС України". І ось вже кілька днів потому надходять повідомлення про те, що його начебто незабаром відкличуть з Берліна. Отримати коментар посольства України на момент публікації не вдалося.

Приводом для дистанціювання МЗС України стало відеоінтерв'ю з Мельником німецького журналіста Тіло Юнґа (Tilo Jung). Юнґ запитав про оцінку Мельника постаті провідника українських націоналістів (ОУН-Б) Степана Бандери (1909-1959). У відповідь посол заперечив наявність будь-яких доказів масових вбивств бандерівцями єврейського населення.

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Бандера як Робін Гуд

"Бандера не був масовим убивцею євреїв і поляків", - сказав Мельник і порівняв Бандеру з "борцем за свободу" Робіном Гудом. Мовляв, останніми десятиліттями на Бандеру "вішають всіх собак".

Але Робін Гудом Бандера не був. Його постаті присвячено багато наукових робіт. Він заснував та очолив Організацію українських націоналістів (ОУН), багато з його послідовників сумновідомі своїми антисемітськими поглядами. У Західній Україні оунівці деякий час воювали на боці нацистської Німеччини і в 1943 році проводили етнічні чистки, під час яких було вбито десятки тисяч польських цивільних, серед яких багато євреїв. Сам Бандера з 1941 року до виходу на свободу у 1944 році перебував у концтаборі Заксенгаузен під Берліном. Після Другої світової війни Бандера втік до Німеччини і жив у Мюнхені. Там у 1959 році його вбив радянський агент НКВС. Українські націоналісти надалі шанують постать Бандери.

Марш націоналістів у Києві до дня народження Бандери, 1 січня 2021

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач у п'ятницю назвав коментарі Мельника "цілком неприйнятними". "Ми точно знаємо, якими були польсько-українські відносини і що сталося в 1943 році, а потім на Волині та в Східній Галичині", - додав він, маючи на увазі масові вбивства, вчинені українськими ультранаціоналістами. Але Варшаву "цікавить позиція українського уряду, а не окремих осіб".

З ізраїльського боку теж пролунала різка критика. Заяви Мельника є "спотворенням історичних фактів, баналізацією Голокосту та образою вбитих Бандерою та його людьми". У посольстві Ізраїлю в Німеччині додали: "Вони підривають мужню боротьбу українського народу за життя згідно з демократичними цінностями та у мирі".

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Звинувачення у маніпуляції фактами історії

У Німеччині передусім науковці критично, а подекуди й шоковано відреагували на слова посла. Мюнхенська історикиня, спеціалістка з історії Східної Європи Франціска Дейвіс (Franziska Davies) назвала заяви Мельника "такими, що складно витримати". Піаніст з єврейським корінням Ігор Левіт (Igor Levit) у соцмережі звинуватив дипломата у тому, що той вдає із себе "невігласа". "Яке заперечування фактів історії. Яка маніпуляція історією. Яке лицемірство. Вам має бути соромно", - написав він. Публіцистка Аліс Бота (Alice Bota) назвала пояснення Мельника "неприйнятними" з огляду на історичні факти. Водночас дискусія у соцмережах, як це часто буває, швидко перестала бути предметною.

Піаніст Ігор Левіт

Дискусію щодо й без того важкої історичної теми підігріває ще й сама особа Мельника. Дипломат, який прекрасно розмовляє німецькою, і до російського вторгнення затято критикував німецьку владу за нерішучість та недостатню підтримку України, яка обороняється. На початку травня він назвав канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) через його тодішню відмову візиту до Києва "ображеною ліверною ковбасою". Ці слова теж спричинили широке обговорення у Німеччині. Утім, тут не йдеться про відмову від підтримки України, пояснює історикиня Дейвіс: "Можна одночасно і критикувати возвеличення Бандери, і водночас проявляти солідарність з Україною".

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Неочікувана рекомендація

У німецькому уряді заяви Мельника також взяли до уваги. Заступниця урядового речника Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann) у соцмережі Twitter поширила інтерв'ю Мельника із поміткою "Варто переглянути!". Такі рекомендації від офіційних голосів уряду трапляються рідко. Уповноважений федерального уряду у боротьбі з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) також висловив критику на адресу посла.

46-річний Мельник - дипломат з багаторічним стажем, володіє англійською та німецькою мовами. На дипломатичній службі він перебуває майже 25 років. З 2007 по 2010 рік працював генеральним консулом у Гамбурзі, відтак очолював один із департаментів у міністерстві закордонних справ у Києві. Посаду посла в Берліні він обіймає з січня 2015 року. За інформацією Bild, в МЗС пропонують йому повернутися в Київ на посаду заступника міністра закордонних справ.