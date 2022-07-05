Посол України у ФРН назвав абсурдними звинувачення проти нього

Посол України у ФРН Андрій Мельник, який раніше прокоментував історичну роль одного з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери, після кількох днів мовчання прокоментував висунуті проти нього звинувачення у баналізації Голокосту. "Я рішуче відкидаю ці абсурдні звинувачення! Кожен, хто зі мною знайомий, знає: я завжди якнайрізкіше засуджував Голокост!" - написав Мельник у вівторок, 5 липня, у Twitter.

За його словами, "нацистський злочин періоду Шоа (геноцид єврейського народу в часи Другої світової війни - Ред.) - це спільна ізраїльсько-українська трагедія".

Напередодні німецькі газети Bild та Süddeutsche Zeitung із посиланням на неназвані джерела в українській столиці повідомили, що Мельника незабаром переведуть працювати до міністерства закордонних справ у Києві, а потім - ще до кінця осені - можуть призначити заступником глави МЗС України.

Інтерв'ю німецькому журналісту

Мельник обіймає посаду посла України в Німеччині з січня 2015 року, що є надзвичайно довгим терміном для дипломата, зазначило агентство dpa. Останнім часом він неодноразово у різкій формі критикував німецьких політиків, зокрема канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) за недостатню, за словами посла, підтримку України.

Крім того, в інтерв'ю німецькому журналісту Тіло Юнґу (Tilo Jung) Мельник, зокрема, сказав: "Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв. Це - наратив, який досі просувають росіяни. Він знаходить підтримку в Німеччині, Польщі та Ізраїлі". Відповідаючи на запитання про розправи над польським населенням, Мельник зазначив, що у вказаний період відбувалися масові вбивства як поляків, так і українців.

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У МЗС України дистанціювалися від слів Мельника

В українському МЗС дистанціювалися від слів Мельника. "Думка, яку посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив в інтерв'ю німецькому журналісту, є його власною і не відображає позицію міністерства закордонних справ України", - наголосило відомство.

Відносини України та Польщі зараз перебувають на своєму піку, і дві країни ніщо не роз'єднує, додали у відомстві. "Київ, і Варшава повністю усвідомлюють необхідність збереження єдності перед спільними викликами", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

"Висловлювання українського посла - спотворення історичних фактів"

У посольстві Ізраїлю в Берліні слова українського дипломата зустріли різку критику. "Висловлювання українського посла - це спотворення історичних фактів, баналізація Голокосту та образа (пам'яті. - Ред.) тих, хто був убитий Бандерою та його прихильниками", - наголошувалося у заяві ізраїльської дипмісії. Слова Мельника "також підривають мужню боротьбу українського народу (за право - Ред.) жити відповідно до демократичних цінностей", зазначалося далі у повідомленні.

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Слова Мельника викликали широкий резонанс у Німеччині, і на них бурхливо відреагували ЗМІ та соцмережі.