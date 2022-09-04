Шмигаль розпочав візит до Німеччини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав у неділю, 4 вересня, візит до Німеччини, де провів зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Високопосадовці зокрема обговорили план відновлення України.
"Розпочинаємо візит до Німеччини із зустрічі з її Президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Зброя, фінанси, санкції, провокації (…) на ЗАЕС, наша інтеграція в ЄС, перемога та відбудова України. Все це на порядку денному обговорення з німецькими союзниками", - написав Шмигаль в Telegram-каналі.
Також керівник українського уряду вказав на те, що реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які Україні передала Німеччина, "гарно показали себе на полі бою, і ми сподіваємося на збільшення поставок важкого озброєння".
"Крім того, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T", - наголосив очільник українського уряду. На тлі цього він зазначив, що Київ очікує, що Німеччина стане одним з лідерів у процесі розвитку протиповітряної оборони України.
У Києві сподіваються на подальшу фінпідтримку від Берліна
"Ще одним елементом підтримки України в цій війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів. Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі п'яти мільярдів євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", - зазначив Шмигаль.
"Серед інших важливих тем - говорили про план відновлення України, який необхідно починати реалізовувати вже зараз. Негайний ремонт критичної інфраструктури, відбудова лікарень, шкіл і житла. (…). У 2023 році кошти та зусилля потрібно збільшувати в десятки разів, і ми впевнені, що Німеччина та ЄС будуть лідерами в цьому питанні", - додав він.
Водночас президент Штайнмаєр вкотре запевнив, що "Німеччина буде пліч-о-пліч з Україною для того, щоб забезпечити українську перемогу", наголосив Шмигаль.
О 14.00 за берлінським часом Шмигаль зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Напередодні стало відомо про скасування прес-конференції Шольца та Шмигаля, що була спочатку запланована на другу половину дня. Причина - щільний графік зустрічей Шольца, повідомили в відомстві канцлера. Головними темами перемовин між Шмигалем і Шольцом також будуть нинішня війна Росії проти України, а також повоєнна відбудова України, повідомляли в пресслужбі уряду ФРН.
Прем'єр України став українським політиком найвищого рангу, який відвідав Берлін після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого, пише dpa.