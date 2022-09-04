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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Денис Шмигаль та Франк-Вальтер Штайнмаєр
Денис Шмигаль та Франк-Вальтер ШтайнмаєрФото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Шмигаль розпочав візит до Німеччини

Валерій Сааков | Анастасія Шепелева
3 год. тому

На порядку денному перемовин українського прем'єра з керівництвом ФРН - санкції проти РФ, подальші поставки зброї, фіндопомога, інтеграція в ЄС і відбудова України.

https://www.dw.com/uk/smigal-rozpocav-vizit-do-nimeccini/a-63014281

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав у неділю, 4 вересня, візит до Німеччини, де провів зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Високопосадовці зокрема обговорили план відновлення України.

"Розпочинаємо візит до Німеччини із зустрічі з її Президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Зброя, фінанси, санкції, провокації (…) на ЗАЕС, наша інтеграція в ЄС, перемога та відбудова України. Все це на порядку денному обговорення з німецькими союзниками", - написав Шмигаль в Telegram-каналі.

За його словами, для перемоги у війні і повного вигнання окупантів з українських земель Києву потрібно ще більше озброєння від союзників.

Також керівник українського уряду вказав на те, що реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які Україні передала Німеччина, "гарно показали себе на полі бою, і ми сподіваємося на збільшення поставок важкого озброєння".

"Крім того, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T", - наголосив очільник українського уряду. На тлі цього він зазначив, що Київ очікує, що Німеччина стане одним з лідерів у процесі розвитку протиповітряної оборони України.

У Києві сподіваються на подальшу фінпідтримку від Берліна

"Ще одним елементом підтримки України в цій війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів. Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі п'яти мільярдів євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", - зазначив Шмигаль.

"Серед інших важливих тем - говорили про план відновлення України, який необхідно починати реалізовувати вже зараз. Негайний ремонт критичної інфраструктури, відбудова лікарень, шкіл і житла. (…). У 2023 році кошти та зусилля потрібно збільшувати в десятки разів, і ми впевнені, що Німеччина та ЄС будуть лідерами в цьому питанні", - додав він.

Водночас президент Штайнмаєр вкотре запевнив, що "Німеччина буде пліч-о-пліч з Україною для того, щоб забезпечити українську перемогу", наголосив Шмигаль.

О 14.00 за берлінським часом Шмигаль зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Напередодні стало відомо про скасування прес-конференції Шольца та Шмигаля, що була спочатку запланована на другу половину дня. Причина - щільний графік зустрічей Шольца, повідомили в відомстві канцлера. Головними темами перемовин між Шмигалем і Шольцом також будуть нинішня війна Росії проти України, а також повоєнна відбудова України, повідомляли в пресслужбі уряду ФРН.

Прем'єр України став українським політиком найвищого рангу, який відвідав Берлін після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого, пише dpa.

Читайте також: Шмигаль пропонує ФРН імпортувати електроенергію з України

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