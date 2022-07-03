Президент Німеччини заявив про початок "нової ери" після війни в Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вважає, що світ перебуває "на порозі нової ери" - після війни в Україні не можна буде займатися політикою та бізнесом так, ніби нічого не сталося.

Президент ФРН зауважив, що пандемія коронавірусу та війна в Україні "дали зрозуміти навіть тим, хто не стурбований питаннями економіки, наскільки на другій фазі глобалізації ми стали залежними від сировини та первинних продуктів із країн у всьому світі", повідомляє агентство KNA, у неділю, 3 липня.

За його словами, "жорстока агресивна війна Росії проти України стала причиною найсильнішої динаміки геополітичних і геоекономічних змін", кінець та наслідки яких "віддалено не передбачувані".

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Потрібна незалежність від авторитарних держав

Штайнмаєр вважає, що тепер світові потрібна політична, військова та економічна переорієнтація. "Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не забуваючи про наші цілі - світовий порядок, заснований на правилах, та ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка", - сказав він.

Однією з цілей президент Німеччини назвав незалежність від авторитарних держав. На його переконання, необхідно також знаходити нових партнерів, наприклад, Сингапур, Індонезію чи країни Африки. Замість того, щоб розглядати їх як країни, які мають потреби, "треба нарешті, визнати їх такими, які вони є: важливими партнерами, які можуть допомогти існувати в новому світі", сказав Штайнмаєр.

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Штайнмаєр визнав помилки в політиці щодо РФ

У квітні Штаймаєр відкрито визнав помилки в політиці щодо Росії. "Моя прихильність до газопроводу "Північний потік-2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - казав політик.

Він також визнав невдачу "зі створенням загальноєвропейського дому за участю РФ" і спробою "включити Росію в спільну архітектуру європейської безпеки". За словами президента Німеччини, його помилка полягала в тому, що він не міг собі уявити, що президент РФ Володимир Путін через його "імперське божевілля" піде на повний економічний, політичний і моральний розпад своєї країни. Штайнмаєр поклав на Путіна відповідальність за війну проти України та виключив нормалізацію стосунків із путінською Росією.

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