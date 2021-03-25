Стратегія воєнної безпеки України - документ з напрямками підвищення обороноздатності країни. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "стратегія воєнної безпеки".

Уперше Стретегію воєнної безпеки України розробила Радана національної безпеки України (РНБО) 2021 року. Документ передбачає запровадження комплексного підходу до оборони України в умовах воєнної загрози національній безпеці, пов'язаної з використанням гібридних методів. Головною метою стратегії воєнної безпеки України є завчасно підготовлена та всебічно забезпечена оборона України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.