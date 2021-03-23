Зеленський затвердив ухвалену РНБО стратегію воєнної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, яким запроваджується стратегія воєнної безпеки країни. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави у четвер, 25 березня.

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У повідомленні пресслужби президента наголошується, що такий стратегічний документ в Україні підготовлено вперше.

"Стратегія є документом оборонного планування, мета якого - забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони та визначення шляхів реалізації пріоритетів державної політики у воєнній сфері, сферах оборони та військового будівництва", - йдеться у повідомленні.

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Документ передбачає запровадження комплексного всеосяжного підходу до оборони України в умовах воєнної загрози національній безпеці, пов'язаної з використанням гібридних методів. Головною метою стратегії воєнної безпеки України є завчасно підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплива оборона України, йдеться в повідомленні на сайті презиента. Окремо зазначено, що оборонна стратегія України повинна сприяти її інтеграції в євроатлантичний безпековий простір та набуттю членства в НАТО, передбачає активну участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

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У стратегії наголошується, що всеохоплююча оборона України не має на меті досягнення воєнного паритету з Російською Федерацією. Замість цього документ передбачає "підтримання певного балансу та синергії воєнних і невоєнних засобів для забезпечення воєнної безпеки України".

Останнім часом РНБО ухвалила кілька стратегічних документів. Серед них, зокрема, стратегія національної безпеки України, а також стратегія деокупації та реінтеграції Криму.