Ізраїль завдав ракетних ударів поряд з військовою базою РФ у Сирії - Reuters

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Армія Ізраїлю завдала кілька ракетних ударів по іранським військовим об'єктам у Сирії. У тому числі удари були завдані поряд з військовою базою РФ у Тартусі, пише Reuters з посиланням на джерела.
Ізраїльські війська у неділю, 14 серпня, завдали серію ракетних ударів по іранських військових об'єктах у Сирії, повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела у сирійській розвідці та армії. Декілька ударів завдані по іранській військовій базі, радарній станції та посту ППО поруч із портом Тартус - головною базою російського військово-морського флоту у Сирії.
Також Ізраїль вдарив по північно-східній околиці Дамаска, де базуються бойовики проіранського радикального угруповання "Хезболла". Сирійська армія заявила про трьох загиблих та трьох поранених військовослужбовців внаслідок ізраїльських ударів.
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За останні кілька років Ізраїль завдав сотні ударів по цілям в Сирії, які вважав пов'язаними з Іраном. Однак досі ізраїльтяни не завдавали ударів поблизу основних російських військових баз у Сирії, зазначає Reuters.
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11 серпня агентство Bloomberg повідомило, що Росія в обхід санкцій вивезла з Сирії зброю та техніку для війни в Україні. Для цього було використано торгове судно Sparta II, що належить підконтрольній міноборони РФ компанії "Оборонлогістика" і знаходиться під санкціями США. Судно вийшло з сирійського порту Тартус і прибуло до Новоросійська, при цьому Туреччина не стала перевіряти його вантаж - хоча прохід військових кораблів через протоки Босфор та Дарданелли заборонено.
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