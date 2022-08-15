Ізраїль завдав ракетних ударів поряд з військовою базою РФ у Сирії - Reuters

Ізраїльські війська у неділю, 14 серпня, завдали серію ракетних ударів по іранських військових об'єктах у Сирії, повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела у сирійській розвідці та армії. Декілька ударів завдані по іранській військовій базі, радарній станції та посту ППО поруч із портом Тартус - головною базою російського військово-морського флоту у Сирії.

Також Ізраїль вдарив по північно-східній околиці Дамаска, де базуються бойовики проіранського радикального угруповання "Хезболла". Сирійська армія заявила про трьох загиблих та трьох поранених військовослужбовців внаслідок ізраїльських ударів.

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За останні кілька років Ізраїль завдав сотні ударів по цілям в Сирії, які вважав пов'язаними з Іраном. Однак досі ізраїльтяни не завдавали ударів поблизу основних російських військових баз у Сирії, зазначає Reuters.

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РФ контрабандою вивезла зброю із Сирії для війни в Україні

11 серпня агентство Bloomberg повідомило, що Росія в обхід санкцій вивезла з Сирії зброю та техніку для війни в Україні. Для цього було використано торгове судно Sparta II, що належить підконтрольній міноборони РФ компанії "Оборонлогістика" і знаходиться під санкціями США. Судно вийшло з сирійського порту Тартус і прибуло до Новоросійська, при цьому Туреччина не стала перевіряти його вантаж - хоча прохід військових кораблів через протоки Босфор та Дарданелли заборонено.

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