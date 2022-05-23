 У Тегерані вбито офіцера Корпусу вартових ісламської революції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2022

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Новини

У Тегерані вбито офіцера Корпусу вартових ісламської революції

Сайяда Ходаї застрелили двоє озброєних чоловіків на мотоциклах, заявили в КВІР, назвавши вчинене "актом тероризму".

У Тегерані вбито офіцера КВІР

Автомобіль у якому перебував Сайяд Ходаї

Полковника Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Сайяда Ходаї застрелили біля свого будинку в Тегерані ввечері в неділю, 22 травня. Як повідомляє формування, його було вбито внаслідок збройного нападу двох чоловіків, які під'їхали на мотоциклах. КВІР назвав це "актом тероризму". За даними офіційного інформаційного агентства IRNA, у полковника вистрілили п'ять разів, коли він повертався додому.

Ходаї був "захисником святині", заявили вартові революції. Це позначення використовується для іранців, які діють від імені держави у Сирії чи Іраку. Іранське державне телебачення вказало, що Ходаї був "добре відомий" у Сирії, не повідомивши про це подробиць. Іран є ключовим союзником правителя Башара Асада у сирійській громадянській війні.

За кілька годин до нападу на Ходаї КВІР оголосив про арешт групи "злочинців, які мають зв'язки з розвідувальною службою" Ізраїлю, які нібито були причетні до низки злочинів, включаючи "напади, викрадення та вандалізм".

Попередні вбивства впливових іранських військових

Ходаї - найвідоміша жертва нападу в Ірані після вбивства провідного фізика-ядерника, офіцера КВІР та викладача в Університеті імама Хусейна в Тегерані Мохсена Фахрізаде у листопаді 2020 року. Тегеран звинуватив Ізраїль у нападі на колону автомобілів Фахрізаде неподалік іранської столиці.

У січні 2020 року іранського генерала Касема Сулеймані було вбито внаслідок удару американського безпілотника в Іраку. Сулеймані командував елітним спецпідрозділом "Аль-Кудс" у складі КВІР, яке відповідало за проведення операцій за межами Ірану. Його називали одним із найвпливовіших іранських генералів на Близькому Сході.

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    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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