У Тегерані вбито офіцера Корпусу вартових ісламської революції

Полковника Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Сайяда Ходаї застрелили біля свого будинку в Тегерані ввечері в неділю, 22 травня. Як повідомляє формування, його було вбито внаслідок збройного нападу двох чоловіків, які під'їхали на мотоциклах. КВІР назвав це "актом тероризму". За даними офіційного інформаційного агентства IRNA, у полковника вистрілили п'ять разів, коли він повертався додому.

Ходаї був "захисником святині", заявили вартові революції. Це позначення використовується для іранців, які діють від імені держави у Сирії чи Іраку. Іранське державне телебачення вказало, що Ходаї був "добре відомий" у Сирії, не повідомивши про це подробиць. Іран є ключовим союзником правителя Башара Асада у сирійській громадянській війні.

За кілька годин до нападу на Ходаї КВІР оголосив про арешт групи "злочинців, які мають зв'язки з розвідувальною службою" Ізраїлю, які нібито були причетні до низки злочинів, включаючи "напади, викрадення та вандалізм".

Попередні вбивства впливових іранських військових

Ходаї - найвідоміша жертва нападу в Ірані після вбивства провідного фізика-ядерника, офіцера КВІР та викладача в Університеті імама Хусейна в Тегерані Мохсена Фахрізаде у листопаді 2020 року. Тегеран звинуватив Ізраїль у нападі на колону автомобілів Фахрізаде неподалік іранської столиці.

У січні 2020 року іранського генерала Касема Сулеймані було вбито внаслідок удару американського безпілотника в Іраку. Сулеймані командував елітним спецпідрозділом "Аль-Кудс" у складі КВІР, яке відповідало за проведення операцій за межами Ірану. Його називали одним із найвпливовіших іранських генералів на Близькому Сході.