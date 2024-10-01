Теракт у Тель-Авіві: шестеро загиблих, дев'ятеро поранених

Двоє чоловіків з гвинтівкою і ножем напали на людей у метротрамі Тель-Авіва. Внаслідок атаки шестеро людей загинули, дев'ятеро дістали поранень. Нападників застрелили.

Незадовго до масованого ракетного удару Ірану по Ізраїлю у вівторок, 1 жовтня, двоє озброєних чоловіків напали на людей у районі Тель-Авіва Яффа, повідомляє Reuters.

Один з нападників був озброєний штурмовою гвинтівкою, інший - ножем, пише The Times of Israel. Вони почали стріляти і різати людей у вагоні метротраму, а потім - вийшли на зупинці і продовжували напади.

Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще дев'ятеро дістали поранень. Згодом нападників застелили офіцер муніципальної безпеки і озброєні цивільні.

Міністр стверджує, що нападники - палестинці

Відповідальність за атаку наразі ніхто на себе не взяв. Втім, міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотріч стверджує, що це були палестинці з міста Хеврон на Західному березі річки Йордан. Він вимагатиме від уряду, щоб члени сімей підозрюваних були депортовані до Гази, а їхні будинки - зруйновані.