  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ЗлочинністьІзраїль

Теракт у Тель-Авіві: шестеро загиблих, дев'ятеро поранених

Степан Смишляєв
1 жовтня 2024 р.

Двоє чоловіків з гвинтівкою і ножем напали на людей у метротрамі Тель-Авіва. Внаслідок атаки шестеро людей загинули, дев'ятеро дістали поранень. Нападників застрелили.

https://p.dw.com/p/4lJGC
Ізраїльські правоохоронці на місці події
Ізраїльські правоохоронці на місці події - нападників застрелилиФото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Незадовго до масованого ракетного удару Ірану по Ізраїлю у вівторок, 1 жовтня, двоє озброєних чоловіків напали на людей у районі Тель-Авіва Яффа, повідомляє Reuters.

Один з нападників був озброєний штурмовою гвинтівкою, інший - ножем, пише The Times of Israel. Вони почали стріляти і різати людей у вагоні метротраму, а потім - вийшли на зупинці і продовжували напади.

Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще дев'ятеро дістали поранень. Згодом нападників застелили офіцер муніципальної безпеки і озброєні цивільні.

Міністр стверджує, що нападники - палестинці

Відповідальність за атаку наразі ніхто на себе не взяв. Втім, міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотріч стверджує, що це були палестинці з міста Хеврон на Західному березі річки Йордан. Він вимагатиме від уряду, щоб члени сімей підозрюваних були депортовані до Гази, а їхні будинки - зруйновані.

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Поліція розслідує вибух біля посольства Сполучених Штатів у Тель-Авіві

Хусити атакували Тель-Авів дроном: є загиблий і поранені

Хусити атакували Тель-Авів дроном: є загиблий і поранені

Атака безпілотника по Тель-Авіву забрала життя однієї людини, ще кілька отримали поранення.
Конфлікти19 липня 2024 р.
Прихильники руху "Хезболла" в Лівані вийшли на акцію після загибелі Хасана Насралли

Смерть ватажка "Хезболли" Хасана Насралли: як реагують у світі

Смерть ватажка "Хезболли" Хасана Насралли: як реагують у світі

У світі по-різному відреагували на загибель лідера "Хезболли" Хасана Насралли. Якщо в США кажуть про "міру справедливості", то в Ірані, Туреччині й РФ засудили його ліквідацію.
Політика28 вересня 2024 р.