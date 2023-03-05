Міністр Ізраїлю назвав "невірним" свій заклик "стерти" місто

Бецалель Смотріч стверджує, що "не мав на меті завдати шкоди невинним" закликаючи "стерти" палестинське місто Хувара. Міжнародна спільнота вважає слова міністра "огидними" та такими, що підбурюють до насильства.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у неділю, 5 березня, що заклик міністра фінансів Бецалеля Смотріча "стерти" невелике палестинське місто Хувара на Західному березі ріки Йордан - неприйнятний.

Як зауважує Associated Press, Нетаньяху не засудив ці слова прямо, натякнувши, що міністр фінансів обмовився.

Сам Смотріч напередодні пояснив свою фразу "невірним вибором слів". "Я не мав на меті завдати шкоди невинним, коли сказав, що Хувара має бути знищена", - написав він у Twitter 4 березня, але не перепросив за попередню заяву. В коментарі місцевому телебаченню міністр зазначив, що, "можливо, неправильно висловився", пише AFP.

Заворушення в Хуварі

26 лютого у Хуварі застрелили двох ізраїльтян у віці 20 і 22 років. Підозрюють, що це зробив палестинець. У відповідь ізраїльські поселенці почали погроми неподалік від місця нападу, поранивши сотні палестинців. Також були підпалені десятки будинків, магазинів і автомобілів.

Коментуючи ці події, Смотріч, який також відповідає за розширення поселень на Західному березі, заявив, що "Хувара має бути стерта". "Я вважаю, що держава Ізраїль має це зробити, але не дай Бог окремі люди", - додав він.

Міжнародна реакція

Заява міністра викликала обурення в міжнародної спільноти. Речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав його слова "безвідповідальними" та "огидними", а також розцінив їх, як підбурюванням до насильства. Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк теж засудив їх як "підбурювання до насильства та ворожнечі".

У суботу Хувару відвідали представники 19 країн, включаючи Францію, Німеччину, Японію та Великобританію. Вони "найрішучішим чином" засудили "огидні та насильницькі дії, вчинені поселенцями".

Критика уряду Ізраїлю

Практично від моменту призначення у грудні минулого року, політика ізраїльського уряду, який вважається найбільш правим в Історії, піддавалася критиці як всередині, так і за межами країни. На міжнародному рівні США, Німеччина та інші держави, зокрема, були обурені планами розширення ізраїльських поселень та наміром запровадити смертну кару.

Опозиція ж критикує уряд за плани судової реформи, яка передбачає обмеження повноважень Верховного суду, завдяки чому більшість у парламенті зможе ухвалити закон, навіть якщо суд визнає його таким, що суперечить конституції країни.

Ескалація протестів

У суботу в Тель-Авіві на антиурядову акцію протесту, які проводяться вже дев'ять тижнів, вийшли 160 тисяч людей, повідомляє dpa. Демонстрації в Тель-Авіві та інших містах країни почалися мирно, однак пізніше поліція оприлюднила кадри того, як протестувальники руйнують бар'єри в Тель-Авіві, запалюють пожежі та блокують дороги. Поліція у відповідь обстріляла протестувальників із водометів, зазначає Reuters.

Інтенсивність протестів посилилася з 1 березня, коли поліція застосувала світлошумові гранати та водомети проти демонстрантів, які заблокували шосе в Тель-Авіві, а протестувальники влаштували бійки з поліцією. Тоді протести вперше за весь час проведення стали насильницькими.