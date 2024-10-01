Атака на Ізраїль: Іран погрожує новими ударами

Після удару по Ізраїлю іранська влада погрожує "нищівною відповіддю", якщо ізраїльтяни атакують Іран. Втім, в Армії оборони Ізраїлю вже заявили, що відповідь буде. Наразі відомо про двох постраждалих від атаки 1 жовтня.

Іран підтвердив завдання ракетних ударів по Ізраїлю у вівторок, 1 жовтня, і погрожує "нищівною відповіддю", якщо Ізраїль проведе свою атаку у відповідь. Погрози були розміщені на сторінці представництва Ірану при Організації Об'єднаних Націй в соцмережі X.

Там також заявили, що атака на Ізраїль - "законна і раціональна відповідь" на "терористичні акти" Ізраїлю, в тому числі напади на іранських громадян та "посягання на національний суверенітет Ірану".

За інформацією ЗМІ, іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) також оприлюднив заяву з подібними погрозами. У КВІР напад назвали відповіддю на вбивство лідера ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли і очільника політичного крила радикального палестинського ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Ізраїль готує відповідь

Втім, речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) вже заявив, що Ізраїль відповість на ракетний удар Ірану по країні.

"Ми в стані підвищеної готовності в обороні та наступі, ми захистимо громадян Ізраїлю. Цей обстріл матиме наслідки. У нас є плани, і ми будемо діяти в той час і в тому місці, які ми оберемо", - цитує його The Times of Israel.

Від атаки постраждали двоє людей

За даними національної служби екстреної медичної допомоги Ізраїлю "Маґен Давід Адом", внаслідок атаки легкі поранення через падіння уламків отримали двоє людей, повідомляє The Times of Israel.

Наразі в ЦАХАЛі заявили, що ракетні удари завершилися і люди можуть покидати сховища.

Скільки саме ракет випустив Іран, поки достеменно невідомо. Західні ЗМІ, посилаючись на іранських посадовців, пишуть про "десятки" балістичних ракет. Ізраїльські медіа наводять різні цифри в діапазоні від 150 до 500 ракет.

США допомагали відбивати атаку

Як повідомили у Білому домі, президент США Джо Байден наказав американським військовим "допомогти обороні Ізраїлю" та збити іранські ракети, націлені на Ізраїль, пише AFP.

Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс відстежували напад Ірану на Ізраїль із ситуаційної кімнати Білого дому.