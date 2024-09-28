Разом із лідером "Хезболли" в Бейруті загинув генерал КВІР

Генерал КВІР Нілфорушан був убитий разом із лідером "Хезболли" Насраллою під час ізраїльського удару по Бейруту. Тим часом духовного лідера Ірану перевели в "безпечне місце", повідомляє Reuters.

Унаслідок авіаудару Ізраїлю по підземному командному центру ліванського шиїтського радикального руху "Хезболла" у передмісті Бейрута був вбитий заступник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерал-майор Аббас Нілфорушан, якого направили до Лівану з Ірану для допомоги бойовикам "Хезболли".

Нілфорушан був убитий внаслідок того ж удару Ізраїлю, що лідер "Хезболли" Хасан Насралла, про ліквідацію якого стало відомо раніше, повідомило в суботу, 28 вересня, іранське державне інформаційне агентство IRNA.

Reuters: Духовного лідера Ірану перевезли в "безпечне місце"

Тим часом агентство Reuters з посиланням на двох неназваних посадовців повідомило, що верховного духовного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї перевезли у "безпечне місце" всередині країни з посиленими заходами безпеки.

Джерела Reuters повідомили, що Іран перебуває в постійному контакті з "Хезболлою" та іншими регіональними проіранськими проксі-силами групами, щоб визначити наступний крок після ліквідації Насралли.

Також в Ірані оголосили кількаденний траур через загибель ватажка "Хезболли" Насралли.

ЦАХАЛ: Ізраїль уразив у Лівані понад 140 цілей "Хезболли"

Тим часом ізраїльський бригадний генерал Аміхай Левін, командир авіабази Хацерім, з якої здіймалися ізраїльські винищувачі для ударів по центру "Хезболли", повідомив, що підготовка до цієї "дуже складної" місії тривала протягом тривалого часу.

Раніше в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що лідера бойовиків ліквідували внаслідок "точного авіаудару" по штаб-квартирі ліванського угруповання, додавши водночас, що командний центр "Хезболли" розташовувався під житловим будинком у районі Дахія на південь від Бейрута. У цьому густонаселеному передмісті ліванської столиці бойовики також розмістили склади протикорабельних ракет, що теж розташовувалися під житловими будинками, вказали в Армії оборони Ізраїлю.

Ізраїльські військові повідомили, що знищили склади зброї, які були розміщені під шістьма різними будівлями, щоб послабити інфраструктуру і можливості "Хезболли". За інформацією ізраїльського порталу Ynet, загальна вага бомб, скинутих на штаб-квартиру "Хезболли", перевищила 80 тонн.

За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, внаслідок ізраїльських ударів 27 вересня загинуло шестеро людей, ще 91 - зазнала поранень. У відомстві також повідомили, що внаслідок атаки було зруйновано шість житлових будинків. Таким чином, кількість жертв може бути значно вищою. Загалом за добу ізраїльська армія завдала ударів по 140 об'єктах "Хезболли" на території Лівану, заявили в Армії оборони Ізраїлю. Зі свого боку бойовики "Хезболли" випустили десятки ракет по території Ізраїлю.

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