"Хезболла" офіційно визнала загибель лідера руху Насралли

Ватажок ліванського угруповання "Хезболла" Хасан Насралла загинув унаслідок ізраїльського удару по Бейруту 27 вересня, визнали в угрупованні. Раніше про його загибель повідомив ЦАХАЛ.

Ліванський шиїтський радикальний рух "Хезболла" офіційно визнав загибель свого лідера Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту 27 вересня. Як зазначається в поширеній у суботі, 28 вересня, заяві пресслужби руху, Насралла "приєднався до своїх товаришів-мучеників".

Хасан Насралла очолював рух більше 30 років поспіль. Раніше цього дня про його ліквідацію разом з низкою інших очільників "Хезболли" повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Водночас у "Хезболлі" вже заявили, що смерть ватажка не позначиться на намірах провадити подальшу збройну боротьбу проти Ізраїлю. Рух і надалі "продовжуватиме священну війну проти ворога і на підтримку Палестини", йдеться в заяві, яку цитує АР.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська армія ліквідувала в ніч на 28 вересня на півдні Лівану командира ракетного підрозділу "Хезболли" Мухаммеда Алі Ісмаїла, його заступника Хусейна Ахмада Ісмаїла та ще кількох командирів.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилась 7 жовтня 2023 року, коли палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в ЄС і США терористичною організацією, скоїло масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та вчинили там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної держави Ізраїль. Бойовики вбили близько 1200 людей та захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи своє право на самозахист, оголосив ХАМАСу війну. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдала масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що перебував під контролем ХАМАСу, а також проводила там масштабну наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 43 тисячі палестинців, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримала "Хезболла". Бойовики угруповання регулярно обстрілюють Ізраїль з Лівану.

Ізраїль розпочав проведення "запобіжної воєнної операції" проти "Хезболли" в другій половині вересня. Внаслідок ізраїльських авіаударів ліквідовані кілька керівників терористів, включаючи командира ракетних сил Ібрагіма Аль-Кубайсі. За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, під час ізраїльських повітряних нальотів загинули сотні людей.

У відповідь "Хезболла" посилила ракетні удари по території Ізраїлю. Найближчими союзниками "Хезбалли" є режим сирійського правителя Башара Асада та Іран.