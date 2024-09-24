Удари Ізраїлю по "Хезболлі": Ліван каже про пів тисячі жертв

З 23 вересня ЦАХАЛ наносить серію ударів по військових об'єктах радикального шиїтського руху "Хезболла". Ліван заявляє про майже 500 загиблих і 1,7 тисячі поранених.

Від ранку понеділка, 23 вересня, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по понад 1100 об'єктах, пов'язаних із радикальним шиїтським рухом "Хезболла" в Лівані, застосувавши понад 1400 боєприпасів з авіації та дронів, і атакувавши сховища ракет, безпілотників і пускових установок для них, заявили в ЦАХАЛі.

"Ми атакуємо інфраструктуру, яку "Хезболла" вибудовувала для бойових дій за останні 20 років", - цитує главу ізраїльського генерального штабу Герці Халеві The Times of Israel. Операція отримала кодову назву "Стріли півночі".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив про розширення операції проти об'єктів терористичного угруповання на всю територію Лівану.

Ізраїль закликає ліванців евакуюватися

Як стверджує Ліван, унаслідок ударів 23 вересня загинули 492 людини, поранення дістали 1645. За словами міністра охорони здоров'я Лівану Фіраса Абіада, "менш ніж за тиждень" поранені близько п'яти тисяч осіб, зокрема під час масових вибухів пейджерів і рацій постраждали майже три тисячі.

Жителі Лівану отримують на стаціонарні телефони аудіоповідомлення від Ізраїлю з закликом евакуюватися. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав цивільних ліванців поставитися до цих попереджень серйозно. "Ізраїль воює не з вами, а з "Хезболлою. Занадто довго "Хезболла" використовувала вас як живі щити. Вони розміщували ракети у ваших вітальнях і гаражах. Ці ракети були націлені на нашу територію, наших громадян. Щоб захистити їх, ми повинні знищити цю зброю", - сказав він у відеозверненні та запевнив, що після закінчення воєнної операції жителі зможуть повернутися до своїх домівок.

США посилюють контингент на Близькому Сході

Тим часом "Хезболла" продовжує атакувати Ізраїль. За даними ізраїльських ЗМІ, вперше з жовтня 2023 року використовуються ракети великої дальності. У ЦАХАЛ повідомили, що перехопили більшу частину. Інформації про загиблих з ізраїльського боку не надходило.

США заявили, що через чергове загострення на Близькому Сході перекидають у регіон нові військові сили, але подробиць не повідомили.

Нагадаємо, що ситуація на Близькому Сході різко загострилась 7 жовтня 2023 року, коли палестинський радикальний ісламістський рух ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, вбивши близько 1200 людей. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив ХАМАСу війну. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що знаходиться під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 40 тисяч палестинців, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримала "Хезболла", яка регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану.