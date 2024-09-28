Ватажок "Хезболли" Насралла ліквідований - ЦАХАЛ

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила в суботу, 28 вересня, про ліквідацію Хасана Насралли, який останні 32 роки керував радикальним шиїтським рухом "Хезболла", визнаним терористичною організацією в Німеччині, США та низці арабських держав.

"Насралла несе відповідальність за вбивства ізраїльських мирних жителів і багатьох солдатів, а також за планування і здійснення тисяч терористичних актів проти держави Ізраїль і по всьому світу. Насралла був центральною особою, яка приймала рішення і була автором стратегічно-системних рішень, а іноді і тактичних рішень в організації", - заявив ЦАХАЛ.

Як повідомили ізраїльські військові, разом з Насраллою був ліквідований командувач Південного фронту "Хезболли" Алі Карчі та інші командири угруповання.

"Винищувачі військово-повітряних сил за точного наведення розвідки та органів безпеки атакували центральну штабквартиру "Хезболли", яка знаходиться під землею, під житловим будинком в районі Дахія в Бейруті. Атака була здійснена, коли лідери "Хезболли" перебували в штабквартирі та займалися координацією терористичної діяльності проти громадян Ізраїлю", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська армія ліквідувала в ніч на 28 вересня на півдні Лівану командира ракетного підрозділу "Хезболли" Мухаммеда Алі Ісмаїла, його заступника Хусейна Ахмада Ісмаїла та ще кількох командирів. Інформація щодо Насралли ще уточнювалась.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилась 7 жовтня 2023 року, коли палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в ЄС і США терористичною організацією, здійснило масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Бойовики вбили близько 1200 людей та захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектору Гази.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив ХАМАСу війну. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що знаходиться під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 41,5 тисячі палестинців, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримала "Хезболла". Бойовики угруповання регулярно обстрілюють Ізраїль з Лівану.

Ізраїль розпочав проведення "запобіжної воєнної операції" проти "Хезболли" в другій половині вересня. Внаслідок ізраїльських авіаударів ліквідовані кілька керівників терористів, включаючи командира ракетних сил Ібрагіма Аль-Кубайсі. За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, під час ізраїльських повітряних нальотів загинули сотні людей.