Атаки на об'єкти "Хезболли" в Лівані: які цілі Ізраїлю

Ізраїль стверджує, що удари по об'єктах "Хезболли" у Лівані потрібні для забезпечення безпеки ізраїльських громадян, особливо на півночі країни. Аналітики називають і низку інших причин.

Схоже, Ізраїль переніс основний фокус своєї уваги із Сектору Гази на Ліван, де завдає авіаударів по об'єктах бойовиків "Хезболли", які допомагають терористам ХАМАС. Експерти, опитані DW, вважають, що таким чином уряд ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху одночасно переслідує кілька цілей.

Повернути жителів північних районів Ізраїлю в свої будинки

Нетаньяху заявив у понеділок, 23 вересня, що удари по об'єктах "Хезболли" у Лівані необхідні "для захисту нашого народу від "Хезболли". "Ми повинні знищити їхню зброю, щоб прокласти шлях до безпечного повернення додому жителям північних районів Ізраїлю", - підкреслив прем'єр. Майже рік тому близько 60 тисяч ізраїльтян були змушені покинути свої домівки в цьому регіоні після того, як прикордонну територію Ізраїлю почало обстрілювати з Лівану підтримуване Іраном шиїтське угруповання "Хезболла", що підтримується Іраном.

Кілька країн, включно зі США та Німеччиною, вважають її терористичною організацією. Євросоюз такою визнав тільки військове крило "Хезболли". Його лідери стверджують, що ракетні удари по Ізраїлю спрямовані на підтримку ХАМАС.

Система ППО Ізраїлю "Залізний купол" відбиває ракетний удар з боку "Хезболли" 23 вересня Фото: Baz Ratner/AP/picture alliance

Бойовики ХАМАС, який ЄС, Німеччина і США, а також низка інших західних держав вважають терористичною організацією, 7 жовтня 2023 року атакували південь Ізраїлю, унаслідок чого, за даними ізраїльської влади, було вбито приблизно 1200 осіб і приблизно 250 узято в заручники. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази. За інформацією МОЗ Гази, підконтрольного ХАМАС, під час цієї операції вже вбито близько 41 тисячі палестинців.

У Лівані "ситуація війни"

Тим часом у Лівані зростає кількість загиблих унаслідок ізраїльських авіаударів по об'єктах "Хезболли". Ці атаки, а також нещодавні вибухи тисяч пейджерів і портативних рацій у бойовиків "Хезболли" та їхніх прихильників у всьому Лівані, вже забрали життя приблизно 500 осіб, ще приблизно 1640 осіб було поранено. Крім того, в останні місяці було вбито кількох лідерів цього шиїтського угруповання. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель охарактеризував нинішнє становище в Лівані як "ситуацію війни".

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На думку Санам Вакіль, директорки програми з Близького Сходу і Північної Африки британського аналітичного центру Chatham House, нинішня військова операція Ізраїлю, метою якої є об'єкти "Хезболли" у Лівані, та небезпечна ескалація в регіоні "для Ізраїлю слугує виправданням у його прагненні повернути переміщених громадян у їхні домівки на північ країни". При цьому атаки Ізраїлю на об'єкти "Хезболли" у Лівані, уточнює аналітикиня Chatham House, одночасно переслідують три різні цілі.

Жителі південних районів Лівану тікають від ударів Ізраїлю по об'єктах "Хезболли" Фото: FADEL ITANI /AFP

"По-перше, Ізраїль намагається розділити бойові дії: з ХАМАС у Секторі Гази і з "Хезболлою" на своїх кордонах, - повідомила Вакіль в інтерв'ю DW. - Ізраїль не зміг домогтися припинення вогню в Секторі Газа, а через ХАМАС не зміг домогтися мирної угоди з "Хезболлою". Тим часом, за словами аналітика, так звана "Вісь опору", до якої входять, зокрема, Іран і численні ісламістські радикальні збройні угруповання, як-от "Хезболла", ХАМАС і єменські повстанці-хусити, вважає Ізраїль та США своїми ворогами та від 7 жовтня минулого року зосередилася на об'єднанні своїх сил і одночасному тиску на Ізраїль.

Наслідки другої ліванської війни

"По-друге, звичайно, Ізраїль стикається з постійною загрозою своїй безпеці з боку "Хезболли" в Лівані», - продовжує Санам Вакіль. У 2006 році збройний конфлікт "Хезболли" з Ізраїлем, який тривав кілька місяців, пізніше названий другою ліванською війною, закінчився ухваленням резолюції Ради Безпеки ООН N1701.

Вона, зокрема, закликала до негайного припинення вогню, виведення ізраїльських військ з території Лівану і заміни їх Тимчасовими силами ООН у Лівані (UNIFIL) - миротворцями, розгорнутими на півдні цієї країни, а також до роззброєння "Хезболли" і відведення її підрозділів за річку Ель-Литані. Однак бойовики "Хезболли" не склали зброю і не відступили за річку, яка розташована приблизно за 40 кілометрів на північ від лівано-ізраїльського кордону.

За минулі відтоді роки за підтримки Ірану військово-технічне оснащення "Хезболли" тільки покращилося, а кількість її навчених бійців зросла. Це викликає побоювання, що в майбутньому бойовики "Хезболли" можуть викрадати громадян Ізраїлю з його території. "Ізраїль укотре намагається змусити "Хезболлу" визнати резолюцію Радбезу ООН N1701», - вважає Вакіль.

Ліван відволікає від війни в Секторі Гази

По-третє, продовжує аналітик Chatham House, завдяки цій операції (Ізраїлю проти "Хезболли". - Ред.) у Лівані більше не у фокусі ситуація в Секторі Гази. За оцінкою Санам Вакіль, майже через рік після початку війни Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Газа увага міжнародного співтовариства змістилася, незважаючи на триваючі бої в цьому палестинському анклаві та більш ніж 90 заручників-ізраїльтян, що залишаються в полоні у ХАМАС.

№В Ізраїлю немає стратегії щодо виведення військ із Сектору Гази, він не дає зрозуміти, що планує на наступний день. І вже точно не говорить про ізраїльсько-палестинський (мирний. - Ред.) процес№, - констатує Вакіль. За її висловом, ситуація в Лівані "відволікає увагу від відсутності стратегії в Секторі Гази".

Чи буде наземна операція в Лівані?

Тим часом населення Ізраїлю виявляє зростаюче нетерпіння. Тиск на Нетаньяху, від якого вимагають укладення угоди про припинення вогню в Секторі Газа і повернення заручників, збільшується. "З ізраїльського погляду, політичний тиск усередині країни дуже великий і посилюється з кожним тижнем", - зазначив у розмові з DW Лоренцо Тромбетта, бейрутський аналітик із Близького Сходу і консультант агентств ООН.

В Ізраїлі уряд Нетаньяху стоїть під тиском тих, хто вимагає перемир'я з ХАМАСом Фото: Mahmoud Illean/AP Photo/picture alliance

Він вважає, що досягнення консенсусу в суспільстві стало ключовою метою для уряду Нетаньяху. Одним зі способів досягти цього, каже Тромбетта, може стати забезпечення безпеки північної частини Ізраїлю. "Тільки от важко сказати, чи зможе Ізраїль досягти цієї мети. Хто знає, чи почнеться наземна операція Ізраїлю (в Лівані. - Ред.) і коли. І як відреагує Іран, якщо "Хезболла" опиниться на межі повної поразки від Ізраїлю," - підбив підсумок бейрутський аналітик.