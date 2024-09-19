Вибух пейджерів "Хезболли": як це сталося?

Літій-іонні батареї справді можуть спалахувати або вибухати. Та тисячі пристроїв, що одночасно вибухнули у Лівані, найімовірніше, попередньо були модифіковані. Все, що відомо про технологічні аспекти цієї історії - у DW.

Ліванське радикальне шиїтське угруповання "Хезболла", повністю або частково внесене до списків терористичних організацій у ЄС та США, представлене у парламенті країни, яке має власне бойове крило та підтримується Іраном, стверджує, що 17 вересня Ізраїль координував масштабну технологічну атаку. Вона призвела до майже одночасного вибуху близько 5000 пейджерів - невеликих пристроїв одностороннього зв'язку.

Незалежні аналітики вважають, що атака такого масштабу мала б бути спланована заздалегідь, за кілька місяців наперед. Увагу багатьох привернув сам пристрій, який досить широко використовувався у 1980-90-их роках, а також чимало запитань виникло й про те, як ці прості пристрої обміну повідомленнями можна було адаптувати під портативну бомбу, що активується шляхом дистанційного підриву.

Що таке пейджер?

У той час як молоде покоління виросло з мобільними телефонами, зокрема смартфонами, у часи, які передували цим технологіям, простенькі пейджери були стандартним пристроєм зв'язку, який використовували лікарі та інші професіонали для отримання повідомлень у надзвичайних ситуаціях.

Ці портативні пристрої використовують певні радіочастоти та найчастіше використовуються для надсилання повідомлення в одному напрямку. Далі абонент мав би використовувати інший пристрій, наприклад, стаціонарний телефон для того, щоби зв'язатися із відправником повідомлення.

Ці пристрої вийшли з моди з розвитком мобільних технологій, але не зникали з ужитку Фото: Balkis Press/abaca/picture alliance

Використання пейджерів на тлі розвитку цифрових технологій значно звузилося, але вони нікуди не зникли. Їх вважають надійнішим засобом зв'язку в екстрених ситуаціях, наприклад, під час відключень електроенергії або стихійних лих.

Повідомляється, що члени "Хезболли" перейшли з мобільних телефонів і супутникових мереж на пейджери, щоб уникнути стеження з боку Ізраїлю, адже телефонні мережі можна відстежувати й для встановлення геолокації пристроїв.

Як повідомляється, пейджери моделі AR-924, ідентифіковані під час нападів у Лівані, були виготовлені угорською фірмою BAC Consulting KFT, згідно з ліцензією від тайванського виробника Apollo Gold.

Особа, названа на сайті директоркою компанії BAC, заперечує свою відповідальність чи причетність до виробництва цих пристроїв.

Відповідно до технічних параметрів, наведених Apollo Gold в описі продукту на сторінці, яка вже була видалена, AR-924 може працювати до трьох місяців від одного лише циклу підживлення.

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Чи міг це бути вибух літій-іонного акумулятора?

Цілком можливо, що вибухи стали результатом перегріву невеликих літій-іонних акумуляторів, які використовуються для роботи пейджерів.

Хоча загалом вони безпечні у використанні, неправильне зберігання, підживлення або пошкодження літій-іонних акумуляторів може призвести до перегріву. Такі акумулятори справді можуть тоді займатися, як видно на багатьох відеозаписах загоряння мобільних телефонів або електросамокатів, де використовують схожі елементи живлення.

Зміни сигналу або несправність пристрою, оснащеного літій-іонною батареєю, теоретично можуть спричинити вибух батареї, але кадри атак з Лівану роблять цю версію малоймовірною. "Я не думаю, що літій-іонний акумулятор має таке напруження, як дехто припускає. З того, що я бачив, ефект набагато жорстокіший", - сказав DW керівник Центру випробувань і оцінки боєприпасів при університеті британського Кренфілда (COTEC) Тревор Лоуренс.

Більш імовірна версія: навмисне втручання

Хоча досі незрозуміло, що саме спричинило вибухи, на момент публікації найбільш вірогідним поясненням виглядає саботаж на певному етапі ланцюга постачання.

Служби безпеки Лівану повідомили інформаційним агентствам, що близько 5000 пейджерів AR-924, ймовірно, перед доставкою були оснащені вибухівкою. Лоуренс, сам колишній технічний офіцер боєприпасів у британській армії, погоджується з такою оцінкою. "Я майже впевнений, що йдеться про пейджери, які були навмисне модифіковані та в них було закладено вибухівку", - каже Лоуренс.

Ситуація спричинила справжню паніку та хаос серед членів "Хезболли" у Лівані Фото: FADEL ITANI/AFP

Визначити хімічний склад вибухівки має судово-медична експертиза. "Хезболла" розслідує, чи були закладені у мінімальній кількості речовини PETN (Тетранітропентаеритрит) або RDX (гексоген).

Експерти саперної справи припускають, що проста конструкція пейджера дозволяє закласти туди все, необхідне для перетворення пристрою на саморобну бомбу. Тому все що, можливо, потрібно було - це встановити на нього вибуховий матеріал і детонатор.

"Безсумнівно, в них була закладена ​​вибухівка та якийсь детонатор, який потім був зв'язаний із активацією самого пейджера. Майже напевно це була пластикова вибухівка військового класу, отже, щось на зразок RDX або PETN", - каже експерт і додає, що для завдання небезпечних для життя травм було достатньо закладання навіть мізерної кількості вибухівки.