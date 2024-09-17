У членів "Хезболли" вибухнули пейджери: тисячі поранених

Внаслідок масового вибуху пейджерів у членів "Хезболли" по всьому Лівану постраждали понад 2800 людей. В інциденті радикальний рух звинуватив Ізраїль.

Ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла" звинуватив Ізраїль в одночасному вибуху тисяч пейджерів по всьому Лівану, якими користувалися члени угруповання.

"Ми покладаємо на ізраїльського ворога повну відповідальність за цю злочинну агресію", - йдеться в заяві угруповання, пише агенція AFP. Ізраїль "неодмінно отримає своє справедливе покарання" за цю "агресію", пригрозили в "Хезболлі". Ізраїль поки не коментував події в Лівані.

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За останніми даними міністерства охорони здоров'я Лівану, у вівторок, 17 вересня, внаслідок вибуху пейджерів загинуло дев'ятеро людей і понад 2800 отримали поранення, пише агенція dpa. Серед загиблих - два бійці "Хезболли", зокрема син одного з лідерів руху, син депутата парламенту Лівану, а також 10-річна донька члена "Хезболли".

Також, за словами міністра охорони здоров'я Лівану Фіраса Абіада, близько 200 осіб перебувають у критичному стані. Більшість жертв зазнали поранень рук, а деякі також отримали поранення в обличчя, живота і очей, зазначив він. Зокрема, поранення отримали високопоставлені представники "Хезболли" та посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані.

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"Хезболла" з'ясовує причину вибуху

Хвиля вибухів тривала близько години після перших детонацій, які відбулися приблизно о 15:45 за місцевим часом. При цьому вибухи пейджерів сталися також у членів угруповання у Сирії.

Поки незрозуміло, як саме здетонували пристрої. "Хезболла" заявила, що з'ясовує причину. Ймовірно, вибухнули від перегрівання літієві акумулятори цих пристроїв, а деякі ЗМІ вважають, що "синхронний" перегрів міг бути спровокований хакерами, пише "Інтерфакс". За словами трьох анонімних джерел агентства Reuters, всі пейджери, що вибухнули, були останньої моделі, а "Хезболла" почала використовувати їх нещодавно.

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