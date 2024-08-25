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"Хезболла" заявила про "велику операцію" проти Ізраїлю

Дмитро Шварц
25 серпня 2024 р.

"Хезболла" заявила про запуск по Ізраїлю 320 ракет і назвала це першою фазою відплати за вбивство її командира місяць тому.

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Ізраїльська система ППО "Залізний купол" збиває ракети, запущені "Хезболлою" з Лівану
Ізраїльська система ППО "Залізний купол" збиває ракети, запущені "Хезболлою" з ЛівануФото: Ayal Margolin/XinHua/dpa/picture alliance

Ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла" випустив по Ізраїлю, за власними даними, понад 320 ракет радянської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Катюша". Як йдеться у заяві руху у неділю, 25 серпня, цей обстріл був проведений в рамках "первинної відповіді" на вбивство одоного із його командирів Фуада Шукра  минулого місяця.

Угруповання "розпочало повітряну атаку з використанням великої кількості безпілотників" на ізраїльську територію, йдеться в заяві, тоді як винищувачі також націлилися на "низку ворожих позицій, казарм і платформ "Залізного купола" (ізраїльської системи ППО. - Ред.) з великою кількістю ракет".

"Військові операції займуть деякий час для завершення", - ідеться в заяві.

Агенція Reuters пише, що в низці районів Ізраїлю були чутні вибухи під час перехоплення "Залізним куполом" ракет, запущених з півдня Лівану. 

Ізраїль завдав превентивних ударів, щоб зірвати атаку

Раніше у неділю Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про те, що завдала превентивних ударів по Лівану після того, як виявила підготовку до "широкомасштабних" атак з боку "Хезболли".

У заяві, оприлюдненій близько 5-ї ранку (02:00 за Гринвічем), ізраїльські військові заявили, що їхні літаки завдали ударів по цілях в Лівані, "які становили безпосередню загрозу" для ізраїльтян.

"Зовсім поруч з будинками ліванських мирних жителів на півдні Лівану ми бачимо, що "Хезболла" готується до масштабної атаки на Ізраїль, наражаючи на небезпеку ліванське цивільне населення", - заявив військовий речник Даніель Хагарі у відеозверненні. Також він закликав цивільне населення "піти з небезпечної зони".

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Повідомляється, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху має провести засідання кабінету міністрів з питань безпеки, а міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив 48-годинний надзвичайний стан по всій країні.

Крім цього, у Пентагоні повідомили про розмову, яку провели міністр оборони США Ллойд Остін та Галант. "Міністр Остін підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю від будь-яких нападів з боку Ірану та його регіональних партнерів і маріонеток", - заявив представник Пентагону.

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Нетаньяху: Ізраїль вживатиме всіх необхідних заходів для захисту

Ізраїль вживатиме всіх необхідних заходів для свого захисту, заявив 25 серпня прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб захистити нашу країну, безпечно повернути жителів півночі до своїх домівок і продовжувати дотримуватися простого правила: "Хто шкодить нам - ми шкодимо йому", - цитує Нетаньяху агенція Reuters.

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