"Хезболла" заявила про "велику операцію" проти Ізраїлю

"Хезболла" заявила про запуск по Ізраїлю 320 ракет і назвала це першою фазою відплати за вбивство її командира місяць тому.

Ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла" випустив по Ізраїлю, за власними даними, понад 320 ракет радянської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Катюша". Як йдеться у заяві руху у неділю, 25 серпня, цей обстріл був проведений в рамках "первинної відповіді" на вбивство одоного із його командирів Фуада Шукра минулого місяця.

Угруповання "розпочало повітряну атаку з використанням великої кількості безпілотників" на ізраїльську територію, йдеться в заяві, тоді як винищувачі також націлилися на "низку ворожих позицій, казарм і платформ "Залізного купола" (ізраїльської системи ППО. - Ред.) з великою кількістю ракет".

"Військові операції займуть деякий час для завершення", - ідеться в заяві.

Агенція Reuters пише, що в низці районів Ізраїлю були чутні вибухи під час перехоплення "Залізним куполом" ракет, запущених з півдня Лівану.

Ізраїль завдав превентивних ударів, щоб зірвати атаку

Раніше у неділю Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про те, що завдала превентивних ударів по Лівану після того, як виявила підготовку до "широкомасштабних" атак з боку "Хезболли".

У заяві, оприлюдненій близько 5-ї ранку (02:00 за Гринвічем), ізраїльські військові заявили, що їхні літаки завдали ударів по цілях в Лівані, "які становили безпосередню загрозу" для ізраїльтян.

"Зовсім поруч з будинками ліванських мирних жителів на півдні Лівану ми бачимо, що "Хезболла" готується до масштабної атаки на Ізраїль, наражаючи на небезпеку ліванське цивільне населення", - заявив військовий речник Даніель Хагарі у відеозверненні. Також він закликав цивільне населення "піти з небезпечної зони".

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Повідомляється, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху має провести засідання кабінету міністрів з питань безпеки, а міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив 48-годинний надзвичайний стан по всій країні.

Крім цього, у Пентагоні повідомили про розмову, яку провели міністр оборони США Ллойд Остін та Галант. "Міністр Остін підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю від будь-яких нападів з боку Ірану та його регіональних партнерів і маріонеток", - заявив представник Пентагону.

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Нетаньяху: Ізраїль вживатиме всіх необхідних заходів для захисту

Ізраїль вживатиме всіх необхідних заходів для свого захисту, заявив 25 серпня прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб захистити нашу країну, безпечно повернути жителів півночі до своїх домівок і продовжувати дотримуватися простого правила: "Хто шкодить нам - ми шкодимо йому", - цитує Нетаньяху агенція Reuters.