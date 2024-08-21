У переговорах на Близькому Сході немає прогресу

Ентоні Блінкен завершив візит на Близький Схід. Терористичне угруповання ХАМАС заявляє, що нинішній варіант угоди, який має зупинити вогонь, не відповідає початково узгодженому проєкту.

Після зустрічі у Досі у середу, 21 серпня, з еміром Катару шейхом Аль Тані державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що буде зроблено все можливе, щоб не допустити ескалації на Близькому Сході. Але "час спливає", наголосив Блінкен, який завершив черговий візит на Близький Схід. Разом з Єгиптом США і Катар виступають посередниками між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС щодо припинення вогню у Секторі Гази.

ХАМАС знову відкинув умови угоди

Тим часом ХАМАС звинуватив США у тому, що остання пропозиція щодо припинення вогню у Секторі Гази була змінена на користь Ізраїлю.

За словами представників ХАМАСу, ця угода не відповідає початково узгодженому проєкту з посередниками і є "перевернутою". Деталі відмінностей нової пропозиції від попередніх умов не були уточнені. Основним питанням, що викликає розбіжності, залишається повне виведення ізраїльських військ, зокрема з Філадельфійського коридору на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом.

Так званий Філадельфійский коридор на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом Фото: Khalil Hamra/AP Photo/picture alliance

Після зустрічі Блінкена з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Тель-Авіві, повідомлялось, що Ізраїль пристав на пропозиціюі привітав, що США врахували ізраїльську позицію.

20 серпня Блінкен провів переговори з президентом Єгипту ас-Сісі в Каїрі. Ас-Сісі закликав сторони досягти домовленостей про припинення вогню та сприяти миру та дипломатії. Він також застеріг від розширення конфлікту на Близькому Сході.

Обстріли на Близькому Сході

Тим часом щонайменше одна людина загинула і 16 отримали поранення внаслідок авіаударів по Лівану вранці 21 серпня, повідомляє міністерство охорони здоров'я Лівану. Атака сталася в долині Бекаа поблизу міста Баальбек на кордоні з Сирією, де розташовані опорні пункти "Хезболли". Армія оборони Ізраїлю заявила, що удар був спрямований на склади зброї "Хезболли", що призвело до вторинних вибухів, підтверджуючи наявність великої кількості озброєння. Ізраїльські ВПС також атакували військові об'єкти "Хезболли" на півдні Лівану у відповідь на обстріли з цього району.

Водночас "Хезболла" взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл Кацріна, заявивши, що метою була військова база на Голанських висотах, пише Times of Israel. За даними Армії оборони Ізраїлю, випущено близько 50 ракет, деякі з яких були перехоплені, а інші влучили в Кацрін, завдавши серйозних пошкоджень і поранивши одну людину.

Війна у Секторі Гази і загострення на Близькому Сході

Від початку ізраїльської військової операції в Секторі Гази проти терористичного угруповання ХАМАС, що ведеться у відповідь на масштабний напад терористів 7 жовтня 2023 року, знову загострився і конфлікт Ізраїлю з бойовиками руху "Хезболла". На півночі Ізраїлю, у прикордонній зоні з Ліваном, практично щодня відбуваються бої.

Голанські висоти вже кілька десятиліть залишаються спірною територією на Близькому Сході. Ізраїль під час Шестиденної війни проти коаліції арабських держав 1967 року захопив значну частину висот, а 1981-го анексував ці території. США 2019 року стали єдиною країною, яка визнала суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.