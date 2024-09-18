Вибухівку в пейджери "Хезболли" заклав "Моссад" - ЗМІ

Вибухівку в пейджери "Хезболли" заклав "Моссад" - ЗМІ18 вересня 2024 р.
Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала вибухівку в п'ять тисяч пейджерів, замовлених радикальним ліванським шиїтським рухом "Хезболла" за кілька місяців до їхнього вибуху 17 вересня. Про це повідомляє в середу, 18 вересня, міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в ліванських службах безпеки та ще одного співрозмовника.
"Хезболла" замовила пейджери у тайванської компанії Gold Apollo. Співрозмовник видання стверджує, що пристрої модифікувала ізраїльська розвідка "на етапі виробництва". Їх завезли у Ліван навесні.
Схожу інформацію наводить і американське видання The New York Times, посилаючись на посадовців США та низку інших офіційних осіб.
Пейджери для "Хезболли" виготовили в Європі
Тайванська компанія Gold Apollo заявила 18 вересня, що не пов'язана з виробництвом пейджерів. Там кажуть, що уклали угоду з зареєстрованою в Будапешті компанією BAC Consulting KFT, відповідно до якої та може використовувати тайванський бренд, проте продукцію виробляє самостійно.
"Модель пейджера AR-924 виробляється і продається компанією BAC. Ми надаємо лише дозвіл на товарний знак нашого бренду і не беремо участі в розробці або виробництві цього продукту", - йдеться в заяві Gold Apollo.
Вибухівка здетонувала після нагрівання акумуляторів
За версією джерел Sky News Arabia, в пейджери заклали тетранітропентаеритрит - вибухову речовину з вмістом ефіру азотної кислоти, яка застосовується для спорядження капсул-детонаторів. Вибух стався, коли "Моссад" підвищив температуру акумуляторів.
Внаслідок детонацій, за даними близькосхідних ЗМІ, загинули щонайменше 11 осіб, а близько чотирьох тисяч отримали поранення, 400 з них перебувають в критичному стані.
Ізраїль не інформував союзників про операцію
За даними американського видання Axios, Ізраїль заздалегідь не інформував про операцію адміністрацію президента США Джо Байдена, а її проведення схвалили на початку цього тижня на нараді з питань безпеки за участі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, високопосадовців уряду та керівників служб безпеки.
16 вересня після зустрічі з заступником помічника президента США та старшим радником Державного департаменту з енергетичної безпеки Еймосом Хокстіном міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що шанси на дипломатичне врегулювання все зменшуються через майже щоденні зіткнення на кордоні з Ліваном.
Офіційно ізраїльська влада поки не коментувала вибухи.