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Вибухівку в пейджери "Хезболли" заклав "Моссад" - ЗМІ

Катерина Вєнкіна | Ліза Ламбрехт
18 вересня 2024 р.

Ізраїльська розвідка заклала вибухівку в пейджери, замовлені "Хезболлою", на етапі виробництва, пишуть ЗМІ. Тайванський виробник Gold Apollo заявив, що продукцію під його брендом виробила компанія в Угорщині.

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Один з тисяч пейджерів, що вибухнули в бойовиків "Хезболли" в Лівані 17 вересня 2024
Один із пейджерів, що вибухнув у бойовиків "Хезболли"Фото: Balkis Press/ABACA/IMAGO

Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" заклала вибухівку в п'ять тисяч пейджерів, замовлених радикальним ліванським шиїтським рухом "Хезболла" за кілька місяців до їхнього вибуху 17 вересня. Про це повідомляє в середу, 18 вересня, міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в ліванських службах безпеки та ще одного співрозмовника.

"Хезболла" замовила пейджери у тайванської компанії Gold Apollo. Співрозмовник видання стверджує, що пристрої модифікувала ізраїльська розвідка "на етапі виробництва". Їх завезли у Ліван навесні. 

Схожу інформацію наводить і американське видання The New York Times, посилаючись на посадовців США та низку інших офіційних осіб.

Пейджери для "Хезболли" виготовили в Європі

Тайванська компанія Gold Apollo заявила 18 вересня, що не пов'язана з виробництвом пейджерів. Там кажуть, що уклали угоду з зареєстрованою в Будапешті компанією BAC Consulting KFT, відповідно до якої та може використовувати тайванський бренд, проте продукцію виробляє самостійно.

"Модель пейджера AR-924 виробляється і продається компанією BAC. Ми надаємо лише дозвіл на товарний знак нашого бренду і не беремо участі в розробці або виробництві цього продукту", - йдеться в заяві Gold Apollo. 

Вибухівка здетонувала після нагрівання акумуляторів

За версією джерел Sky News Arabia, в пейджери заклали тетранітропентаеритрит - вибухову речовину з вмістом ефіру азотної кислоти, яка застосовується для спорядження капсул-детонаторів. Вибух стався, коли "Моссад" підвищив температуру акумуляторів.

Внаслідок детонацій, за даними близькосхідних ЗМІ, загинули щонайменше 11 осіб, а близько чотирьох тисяч отримали поранення, 400 з них перебувають в критичному стані.

Ізраїль не інформував союзників про операцію

За даними американського видання Axios, Ізраїль заздалегідь не інформував про операцію адміністрацію президента США Джо Байдена, а її проведення схвалили на початку цього тижня на нараді з питань безпеки за участі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, високопосадовців уряду та керівників служб безпеки.

16 вересня після зустрічі з заступником помічника президента США та старшим радником Державного департаменту з енергетичної безпеки Еймосом Хокстіном міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що шанси на дипломатичне врегулювання все зменшуються через майже щоденні зіткнення на кордоні з Ліваном.

Офіційно ізраїльська влада поки не коментувала вибухи.

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