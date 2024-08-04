"Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю з "Катюш"

Ісламісти випустили по півночі Ізраїлю близько 50 ракет радянської РСЗВ "Катюша" після вбивства ізраїльською армією командира "Хезболли" на півдні Лівану.

Ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла" обстріляв у ніч на неділю, 4 серпня, місто Бейт-Хілель на півночі Ізраїлю. За даними ліванських служб безпеки, ісламісти випустили по місту близько 50 ракет радянської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Катюша", передає агентство dpa.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила повідомлення про атаку, проте не навела даних про її наслідки. За даними ізраїльських ЗМІ, цілі перехопила система протиракетної оборони "Залізний купол".

Ізраїль ліквідував командира "Хезболли" на півдні Лівану

"Хезболла" назвала новий напад на Ізраїль відповіддю на обстріл поселень Кфаркелла і Дейр-Сіріан на півдні Лівану 3 серпня.

За даними ЦАХАЛу, цілями в Кфаркеллі стали військові споруди ісламістів та об'єкти їхньої інфраструктури, а під Дейр-Сіріаном під час атаки військово-повітряних сил ліквідували одного з командувачів так званого південного фронту "Хезболли" Алі Абд Алі.

Цього ж дня посольство США в Бейруті закликало американців якнайшвидше покинути Ліван на тлі ескалації конфлікту в регіоні. Подібні попередження випустили Канада, Великобританія, Франція та Німеччина. Крім того, різні авіакомпанії стали скасовувати рейси до Ізраїлю.

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Іран погрожує Ізраїлю атакою, вона може статися 12-13 серпня

Чергова ескалація конфлікту на Близькому Сході сталася після вбивства голови політбюро палестинського ісламістського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані, куди він прибув на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна.

За даними ЗМІ, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ханії. Як пише Sky News Arabia, це може статися 12 або 13 серпня, коли в Ізраїлі відзначають одну з найвідоміших траурних дат - Дев'яте ава, або Тиша бе-ав, коли були зруйновані перший і другий Єрусалимські храми.