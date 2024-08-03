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Україна евакуювала 30 громадян з Лівану

Євгенія Наконечна
3 серпня 2024 р.

Через загострення ситуації на Близькому Сході Київ евакуював українських жінок з дітьми з Лівану.

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Ізраїль атакує регіони в Лівані, де базується "Хезболла"
Ізраїль атакує регіони в Лівані, де базується "Хезболла"Фото: Taher Abu Hamdan/Xinhua/IMAGO

Через загострення ситуації на Близькому Сході Україна організувала евакуацію з небезпечних районів Лівану 30 громадян. Про це у вечірньому зверненні у суботу, 3 липня, повідомив український президент Володимир Зеленський.

"ГУР, СЗР, МЗС України організували вивезення 30 наших громадян, це жінки з дітьми, які зараз в цей час уже в безпеці. Ми продовжимо цю роботу. Завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, ми це робимо і це зробимо", - наголосив Зеленський.

Раніше міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю і залишити територію Лівану до стабілізації безпекової ситуації.

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Загострення ситуації на Близькому Сході

Напруженість на Близькому Сході серйозно зросла після вбивства кількох важливих противників Ізраїлю - зокрема, глави радикального угруповання "Хезболла" , що базується в Лівані, Фуада Шукра у Бейруті та ватажка терористів ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. У ХАМАСі звинуватили у нападі Ізраїль та США та зазначили, що вбивство не залишиться без відповіді. Погрози у бік Ізраїлю та США також висловив Іран, який підтримує "Хезболлу" та ХАМАС.

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США тим часом заявили про посилення сил, розгорнутих на Близькому Сході, для захисту власних військ у регіоні, а також Ізраїлю через погрози екскалації.

 

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