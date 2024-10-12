Іран відправив свої супутники в РФ для запуску

Іран відправив свої супутники в РФ для запуску12 жовтня 2024 р.
Іран відправив до Росії два супутники власного виробництва, які будуть виведені на орбіту російським космічним кораблем.
Як повідомило у суботу, 12 жовтня, іранське агентство Tasnim, йдеться про два перші вироби, які виготовив приватний космічний сектор країни: супутник Kowsar, призначений для отримання зображень з високою роздільною здатністю, і Hodhod - невеликий супутник зв'язку.
Як стверджує Tasnim, Kowsar може бути використаний у сільському господарстві, управлінні природними ресурсами, моніторингу навколишнього середовища та боротьбі зі стихійними лихами, а Hodhod призначений для супутникового зв'язку і може використовуватися у віддалених районах з обмеженим доступом до наземних мереж.
Зазначимо, що Росія відправила іранські супутники на орбіту в лютому цього року і в 2022 році, коли офіційні особи США висловили стурбованість космічною співпрацею між Росією і Іраном, побоюючись, що супутник не тільки стане у нагоді Росії у війні в Україні, але й допоможе Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі і на всьому Близькому Сході.
У вересні Іран здійснив другий запуск супутника в цьому році за допомогою ракети, побудованої Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Запуск відбувся на тлі звинувачень Сполучених Штатів і європейських країн у передачі Росії балістичних ракет, які можуть бути використані у війні з Україною, що сам Іран заперечує.