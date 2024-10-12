Іран відправив свої супутники в РФ для запуску

Тегеран відправив до Росії два супутники, які будуть виведені на орбіту російським космічним кораблем, передає іранське інформагентство Tasnim

Іран відправив до Росії два супутники власного виробництва, які будуть виведені на орбіту російським космічним кораблем.

Як повідомило у суботу, 12 жовтня, іранське агентство Tasnim, йдеться про два перші вироби, які виготовив приватний космічний сектор країни: супутник Kowsar, призначений для отримання зображень з високою роздільною здатністю, і Hodhod - невеликий супутник зв'язку.

Як стверджує Tasnim, Kowsar може бути використаний у сільському господарстві, управлінні природними ресурсами, моніторингу навколишнього середовища та боротьбі зі стихійними лихами, а Hodhod призначений для супутникового зв'язку і може використовуватися у віддалених районах з обмеженим доступом до наземних мереж.

Зазначимо, що Росія відправила іранські супутники на орбіту в лютому цього року і в 2022 році, коли офіційні особи США висловили стурбованість космічною співпрацею між Росією і Іраном, побоюючись, що супутник не тільки стане у нагоді Росії у війні в Україні, але й допоможе Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі і на всьому Близькому Сході.

У вересні Іран здійснив другий запуск супутника в цьому році за допомогою ракети, побудованої Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Запуск відбувся на тлі звинувачень Сполучених Штатів і європейських країн у передачі Росії балістичних ракет, які можуть бути використані у війні з Україною, що сам Іран заперечує.