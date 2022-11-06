США розкритикували випробування Іраном ракети-носія

Вашингтон побоюється, що технологія, яка використовується для виведення супутників на орбіту, може бути використана Тегераном і для запуску ядерних боєголовок.

Сполучені Штати Америки висловили стурбованість випробуванням Іраном нової ракети-носія, оскільки, на думку Вашингтона, це може сприяти розвитку балістичної програми іранської влади. У письмовій заяві Держдепартаменту США, поширеній у суботу, 5 листопада, дії Ірану назвали "марними та такими, що дестабілізують обстановку".

"США, як і раніше, занепокоєні розробкою Іраном космічних ракет-носіїв, які викликають серйозну стурбованість із погляду розповсюдження (зброї масового ураження - Ред.)", - йдеться в документі. За даними Держдепартаменту, у космічних ракетах-носіях використовують технології, які практично ідентичні та сумісні з технологіями, які використовують у балістичних ракетах, зокрема в системах більшої дальності.

ЗМІ: Іран провів успішний тестовий пуск ракети-носія

Як повідомляють державні ЗМІ Ірану, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) 5 листопада провів успішний тестовий запуск триступеневої суборбітальної ракети-носія "Каем-100" ("Повсталий") з твердопаливним двигуном. Зазначається, що ця ракета здатна виводити на орбіту супутники масою до 80 кілограмів і на відстані в 500 кілометрів від поверхні Землі. Найближчим часом КВІР планує вивести в космос телекомунікаційний супутник "Нахід" ("Венера") за допомогою нової ракети.

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У квітні 2020 року іранське державне телебачення повідомило про успішний запуск першого військового супутника, здійснений КВІР. Супутник, який дістав назву "Нур" ("Світло"), було виведено на орбіту заввишки 425 кілометрів за допомогою двоступеневої ракети-носія "Касед" ("Посланець"), про яку раніше нічого не було відомо.