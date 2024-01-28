Іран заявив про успішний запуск кількох супутників

Іран заявив про успішний запуск у космос трьох супутників. Для їх виведення на орбіту застосовувалася ракета Simorgh, випробування якої у минулому були невдалими.

Іран вранці у неділю, 28 січня, заявив про успішний запуск у космос трьох супутників. Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що для виведення апаратів на орбіту Землі було успішно застосовано іранську ракету Simorgh, випробування якої в минулому зазнавали численних невдач.

Кадри, оприлюднені державним телебаченням Ірану, показали нічний запуск цієї ракети з супутниками на борту. Аналіз Associated Press деталей відеозапису показав, що це відбулося на космодромі імені Імама Хомейні в іранській сільській місцевості провінції Семнан.

Згідно з інформацією, поширеною державним телебаченням Ірану, один з запущених супутників є дослідницьким апаратом, тоді як два інші - наносупутники, завданням яких є отримання даних глобального позиціонування та забезпечення зв'язку.

Читайте також: Роухані: Іран вироблятиме балістичні ракети попри критику США

Попередні запуски Тегераном ракет Simorgh ("Фенікс") були невдалими. Раніше Сполучені Штати Америки заявили, що запуски супутників Іраном суперечать відповідній резолюції Ради Безпеки ООН і закликали Тегеран жодним чином не використовувати балістичні ракети, що потенційно здатні нести ядерну зброю. Термін дії санкцій ООН, пов'язаних з програмою балістичних ракет Ірану, сплив в жовтні минулого року.

Читайте також: США розкритикували випробування Іраном ракети-носія

Розвідувальне співтовариство США в оцінці світових загроз на 2023 рік стверджувало, що розробка ракет-носіїв супутників "скорочує терміни" розробки Іраном міжконтинентальної балістичної ракети, оскільки в обох випадках використовується схожа технологія.



