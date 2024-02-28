Росія відправить супутник Ірану в космос 29 лютого

Космічна ракета-носій Росії відправить 29 лютого в космос супутник Ірану. Про це пише міжнародна агенція Reuters у середу, 28 лютого, з посиланням на заяву іранського міністра інформації та зв'язку Ісси Зарепури державним ЗМІ.

28 січня Іран заявив про успішний запуск у космос трьох супутників. США натомість наголошували, що це суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.

З осені 2022 року російські війська застосовують проти України іранські ударні дрони типу Shahed. За півтора року РФ застосувала понад 4,6 тисячі "шахедів".

Минулого тижня міжнародне агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що Іран надав Росії 400 балістичних ракет, а найближчими тижнями очікуються нові партії. Втім офіційно ця інформація не підтверджена, а начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов її заперечував.

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