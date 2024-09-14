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ТехнологіїІран

Іран повідомив, що вдруге за рік запустив на орбіту супутник

Дмитро Шварц
14 вересня 2024 р.

Іран заявив про запуск дослідницького супутника Chamran-1. Згідно з повідомленнями, він був виведений на 550-кілометрову орбіту ракетою-носієм Qaem-100 і вже надіслав перші сигнали.

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Запуск іранської ракети-носія для виводу супутника на орбіту, січень 2024 року
Запуск іранської ракети-носія для виводу супутника на орбіту, січень 2024 рокуФото: IRANIAN DEFENCE MINISTRY/AFP

Іран у суботу, 14 вересня, запустив на орбіту дослідницький супутник Chamran-1. Як повідомили державні ЗМІ Ірану, супутник був виведений на 550-кілометрову орбіту ракетою-носієм Qaem-100, і вже надіслав перші сигнали.

Основна місія супутника, який важить близько 60 кілограмів, "полягає у випробуванні апаратних і програмних систем для підтвердження технології орбітального маневрування по висоті і фазі", пише агенція IRNA. 

Згідно з повідомленням, ракета-носій була спроєктована і побудована Аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

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Попередні запуски

Нагадаємо, що у січні іранські ЗМІ повідомили про успішний запуск у космос трьох супутників. Зокрема, повідомлялося, що супутник Sorayya був запущений на 750-кілометрову орбіту, найвищу з усіх, на які країна коли-небудь запускала такі об'єкти.

Як пише Reuters, американські військові вважають, що балістичні технології дальнього радіусу дії, які використовуються для виведення супутників на орбіту, можуть також дозволити Тегерану запускати ракети великої дальності, можливо з ядерними боєголовками.

Тегеран заперечує, що його супутникова діяльність є прикриттям для розробки балістичних ракет, і заявляє, що ніколи не займався розробкою ядерної зброї.

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