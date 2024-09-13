ЄС анонсував санкції проти Ірану за постачання ракет Росії

Європейський Союз рішуче засуджує нещодавню передачу Росії балістичних ракет Іраном і планує запровадити у зв'язку з цим санкції проти Тегерана, заявив верховний представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ця передача є прямою загрозою європейській безпеці", - зазначив верховний дипломат ЄС, наголосивши, що постачання Росії іранських балістичних ракет є "суттєвою ескалацією" після того, як Тегеран постачав їй власні безпілотники і боєприпаси, які Москва використовувала у війні проти України.

ЄС пригрозив Ірану подальшими обмеженнями

Боррель нагадав, що постачання іранських ракет до РФ відбувається в розпал останніх атак Росії проти України, зокрема й із застосуванням балістичних ракет і безпілотників, які "доводять її чітку рішучість продовжувати жорстоку агресивну війну проти України та її народу", націлену, зокрема, на критично важливу енергетичну інфраструктуру. Тим самим РФ прагне спричинити якомога більшу кількість жертв серед цивільного населення і завдати масштабних руйнувань, зазначив Боррель. "Іранські балістичні ракети тепер можуть бути використані для того, щоб спричинити подальші страждання та руйнування в Україні", - йдеться у його заяві .

За словами Борреля, позиція Євросоюзу щодо участі Ірану у війні Росії проти України завжди була чіткою і Брюссель неодноразово рішуче застерігав Тегеран від передачі балістичних ракет Москві. Він попередив, що ЄС "реагуватиме швидко і в координації з міжнародними партнерами, зокрема за допомогою нових і значних обмежувальних заходів проти Ірану", включаючи визначення фізичних і юридичних осіб, причетних до іранських програм виробництва балістичних ракет і безпілотників, і в зв'язку з цим розглядатиме запровадження обмежувальних заходів також і щодо авіаційного сектора Ірану.

Реакція заходу на іранські ракети для РФ

10 вересня міністри закордонних справ Німеччини, Франції і Великобританії у спільній заяві повідомили про запровадження нових санкцій проти Ірану у зв'язку з передачею балістичних ракет Росії. Серед анонсованих обмежувальних заходів зазначалося, зокрема, анулювання двосторонніх угод з Іраном про повітряне сполучення, включення до санкційних списків юридичних і фізичних осіб, причетних до іранської програми балістичних ракет і передачі балістичних ракет та іншої зброї Росії, а також запровадження санкцій проти іранської державної авіакомпанії Iran Air. Подібні обмеження запроваджують і Сполучені Штати.

Москва отримала від Тегерана партію балістичних ракет Fath-360

6 вересня американське видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських і європейських посадовців, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. А вже 7 вересня британський мовник Sky News поінформував з посиланням на неназване джерело в Україні, що РФ отримала від Ірану близько 200 балістичних ракет малої дальності типу Fath-360. Доставили ці іранські ракети Каспійським морем, зазначило джерело. Ракети Fath-360 мають максимальну дальність польоту 120 кілометрів і оснащені боєголовками вагою 150 кілограмів.

9 вересня речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що ЄС отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран уже поставив Росії балістичні ракети, попри заклики не робити цього. Державний секретар США Ентоні Блінкен теж підтвердив цю інформацію і заявив, що Москва ймовірно, використає поставлені ракети в Україні уже наступними тижнями.