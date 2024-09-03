Bloomberg: Іран готує передачу РФ балістичних ракет

Очікується, що постачання іранських ракет у РФ - питання найближчих днів. За словами європейських чиновників, Захід відповість санкціями, якщо Тегеран надасть Москві балістичні ракети, пише Bloomberg.

Іран найближчим часом може надати Росії балістичні ракети, повідомило в понеділок, 2 вересня, агентство Bloomberg з посиланням на неназваних європейських чиновників. Вони не вказали тип і масштаб можливих поставок і не назвали термінів, проте один зі співрозмовників агентства висловив упевненість, що лік іде на дні.

США та інші союзники по НАТО неодноразово застерігали Тегеран від подібного кроку і вдаються до дипломатичих зусиль, щоб запобігти цьому. На момент виходу публікації, Рада національної безпеки при Білому домі, МЗС Ірану і його представництво при ООН не відповіли на запити Bloomberg про коментар.

Reuters повідомляло про плани Тегерана передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360

9 серпня агентство Reuters із посиланням на два джерела в європейських розвідслужбах повідомило, що Тегеран планує передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Десятки російських військовослужбовців уже проходять в Ірані підготовку з їхнього застосування, писали тоді автори Reuters. "У Москви є власні балістичні ракети, але постачання Fath-360 може дозволити Росії застосовувати більшу частину свого арсеналу для ураження цілей далеко від лінії фронту", - йшлося в матеріалі.

Посилаючись на конфіденційні розвідувальні джерела, співрозмовники Reuters зазначили, що російський персонал відвідав Іран, щоб навчитися експлуатувати пускові системи Fath-360, що запускають ракети з максимальною дальністю 120 км і боєголовкою вагою 150 кг.

Тоді ж повідомлялося, що представники міноборони РФ підписали 13 грудня 2023 року в Тегерані контракт з іранськими офіційними особами на постачання тактичних балістичних ракет ближньої дальності Fath-360 і ще однієї балістичної ракетної системи, створеної іранською державною Організацією аерокосмічної промисловості під назвою Ababil.

Так само у матеріалі йшлося, що представник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати, їхні союзники по НАТО і партнери по G7 "готові надати швидку і сувору відповідь" на ці дії. Утім, представники Ірану запевняли, що жодних планів з передачі РФ іранських ракетних систем немає.

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Показово, що в лютому цього року Reuters писав про постачання Іраном РФ кількох сотень балістичних ракет, яке розпочалося нібито з січня цього року. Про можливість отримання РФ іранської балістики Reuters і Washington Post, а також CNN писали ще восени 2022 року.

США: Постачання ракет означатиме різку ескалацію

Крім того, у Білому домі наголошували, що такий крок "означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України". Також у Вашингтоні нагадували, що Білий дім неодноразово попереджав про поглиблення партнерства між Росією та Іраном з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Досі військова підтримка Москви з боку Ірану обмежувалася здебільшого ударними безпілотниками Shahed, які несуть вибухівку і які легше збити, оскільки вони повільніші за балістичні ракети.

Крім того, на озброєнні російських військ помічали й артилерійські боєприпаси різних видів іранського виробництва, зокрема реактивні снаряди до систем типу "Град".

ЗС РФ також застосовують проти України північнокорейські ракети KN-23, запускаючи їх, зокрема, з Брянської, Курської та Воронезької областей, що межують з Україною, наголошує Bloomberg. Крім того, Москва покладається на постачання інших видів озброєнь від Північної Кореї й підтримує виробничі потужності внаслідок постачання технологій і ключових компонентів з Китаю, зазначає агентство.

Можливі санкції щодо Тегерану

Передача балістичних ракет Росії, ймовірно, спричинить додаткові санкції щодо Ірану, хоча їхня ефективність видається незрозумілою, з огляду на низку заходів, уже спрямованих проти Тегерана, зокрема у зв'язку з поставками безпілотників Москві, пише Bloomberg. Серед заходів, які обговорювали союзники, - обмеження щодо іранської державіакомпанії Iran Air.

За словами європейських чиновників, очікується, що в разі поставок "Велика сімка" (G7) негайно донесе свою стурбованість до урядів країн Близького Сходу дипломатичними каналами.

G7 раніше вже запроваджувала санкції щодо Ірану та Північної Кореї за постачання зброї Москві. "Велика сімка" також прагне посилити санкційний тиск на постачальників у Китаї та інших країнах, які передають РФ деталі та технології, необхідні для виробництва зброї або її компонентів. Нещодавні обмеження були спрямовані проти компаній і приватних осіб, які сприяють таким угодам, нагадує Bloomberg.