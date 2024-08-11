РФ застосовує північнокорейські ракети та отруйні речовини

Після ударів Росії у ніч на 11 серпня по Україні військові заявили про застосування північнокорейських ракет та боєприпасів з отруйними речовинами.

У ніч на неділю, 11 серпня, Росія атакувала Україну чотирма півчнокорейськими балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57-ма ударними безпілотниками типу Shahed із російських районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ. Також російські війська завдали удару по місту Покровськ на Донеччині імовірно з реактивної артилерії, повідомили Повітряні сили ЗСУ (ПС ЗСУ) вранці 11 серпня.

За даними військових, вночі збиті 53 безпілотники у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

Президент України Володимир Зеленський також згодом підтвердив, що, зокрема, для удару по Київщині, де загинули двоє людей, Росія, за попередньою інформацією, застосувала північнокорейську ракету. "Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети", - написав Зеленський у Telegram.

Глава української держави також підсумував, що за минулий тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами. "Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї - із перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів", - наголосив Зеленський.

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РФ використовує боєприпаси з отруйними речовинами

У зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські війська щодня використовують боєприпаси із отруйними речовинами. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" 11 серпня повідомив речник "Таврії" Дмитро Лиховій.

За його словами, на ділянці фронту, за яку відповідає "Таврія", використання безпілотників уже зрівнялося з артилерією за кількістю застосувань. Різницею є те, що за один удар артилерія вистрілює кілька боєприпасів, а дрон скидає лише один.

"І щодня противник застосовує боєприпаси із отруйними речовинами. Із 536 боєприпасів, які вчора були скинуті з коптерів, 11 були з отруйними речовинами", - цитує Лиховія "Укрінформ". Військовий пояснив, що інформація про застосування хімічної зброї спершу передається силам підтримки, які досліджують кожен такий випадок. Потім ця інформація надається міжнародним організаціям.

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